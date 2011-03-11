-FİDYE ÖDEYENLER ÜLKEDEN ATILACAK BOGOTA (A.A) - 10.03.2011 - Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, yasadışı silahlı gruplara fidye ödeyen şirketlerin ülkeden atılacağı uyarısında bulundu. Santos, Puerto Gaitan bölgesindeki bir törende yaptığı konuşmada, "Çok açık bir uyarıda bulunmak istiyorum: Bu çetelerden birine tek bir pezo veren şirket ülkeyi terk etmek zorunda" dedi. Devlet Başkanının bu uyarısı, Kanada'ya ait Talisman ve Kolombiya'ya ait Ecopetrol şirketlerinde çalışan 23 kişiden 22'sinin, ülkenin güneyinde kaçırıldıktan 24 saatten az süre sonra, önceki gün serbest bırakılmasının ardından geldi. Serbest kalanlardan bazıları, şirketlerinin fidye ödediğini söylemişti.