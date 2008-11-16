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Dünya

Fidye ödendi, gemi serbest kaldı

Somalili korsanlar, fidyenin ödenmesi üzerine kaçırdıkları bir kargo gemisini serbest bıraktı.

16 Kasım 2008 02:00

Somalili korsanlar, fidyenin ödenmesi üzerine kaçırdıkları bir gemiyi serbest bıraktı.

Hintli yetkililer, içinde 18 Hintli denizcinin bulunduğu kargo gemisinin, fidye karşılığı serbest bırakıldığını açıkladı.

Yetkililer, mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti, ancak ne kadar fidye ödendiğine ilişkin ayrıntı vermedi.

Geminin kaptanı Prabhat Goel’in eşi Seema Goel, Hindistan haber ajansına, geminin 4 ya da 5 gün içinde Mumbai’de olmasının beklendiğini söyledi.

Somalili korsanlar, bir Japon şirketine ait, Panama bandıralı ve içinde 23 kişilik mürettebatı olan 20 bin tonluk bir kargo gemisini de kaçırmıştı.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Chemstar Venus adlı geminin mürettebatının 5 Güney Koreli ve 18 Filipinli’den oluştuğu kaydedilmişti.

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