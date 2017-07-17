Fidye için kaçırılan 4 genç kurtarıldı

İstanbul'a kaçak yollarla gelen 4 Pakistanlı'yı iş bulma vaadiyle kandırarak kaçıran, ardından ailelerinden kişi başı 30 bin Euro fidye isteyen 3 kişi polis tarafından yakalandı. Kaçırılan Afganlıları Asayiş Şube Müdürlüğü'nde aileleri karşıladı. Suçlarını itiraf eden şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis olayla ilgili bir kişiyi daha arıyor.

İstanbul'a yasa dışı yollarla geçtiğimiz Haziran ayı içinde gelen Pakistan uyruklu Ali Javid, Zan Arşt Ahmad, Ahmed Raza ve Şhamiz Ali ortadan kaybolmuştu. Polis, ailelerinin başvurusu üzerine Pakistan uyruklu gençleri ararken, onların cep telefonundan ailelerini arayan bir kişi adam başı 30 bin Euro fidye istedi.

Evler tek tek kontrol edildi

Bu gelişme üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından soruşturma derinleştirildi. Şüphelilerin son olarak kendilerine iş bulma vaadinde bulunan kişilerle Arnavutköy ilçesine gittikleri belirlendi. Bunun üzerine bu bölgeye sevk edilen Gasp Büro Amirliğine bağlı ekipler, şüphelilerin tutulduğunu tespit ettikleri bir mahalledeki tüm evleri takibe aldı. Tek tek kontrol edilen evlerden birinde şüphelilerin ve kaçırılan kişilerin tutulduğu tespit edildi. Polis bu eve yaptığı baskında elleri ve ayakları bağlı bir şekilde tutulan 4 rehineyi kurtarıldı. Evde bulunan 3 kişide gözaltına alındı.

Bir kişi aranıyor

Asayiş Şube Müdürlüğünde sorguya alınan şüpheliler Afganistan uyruklu Mohammed B., Hamid U. ve Khan A. suçlarını itiraf ettiler. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis olayla ilgili bir kişinin daha arandığını belirtti.

(DHA)

