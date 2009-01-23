Fidel'in son fotoğrafı Arjantin lideriyle

Arjantin, Küba'nın efsanevi lideri Fidel Castro'nun yeni bir fotoğrafını yayımladı. Fotoğrafta Arjantin lideri Cristina Fernandez, Castro'nun koluna girmiş vaziyette görülüyor



Havana'da iki gün önce Küba lideriyle bir araya gelen Arjantin Devlet Başkanı Cristina Fernandez'in bürosunun yayımladığı fotoğrafta, Castro'nun ayakta olduğu, kollarında ve yakasında kırmızı çizgiler olan mavi bir eşofman giydiği ve Fernandez'in gülümseyerek Küba liderinin koluna sarıldığı görülüyor.



Bu, 82 yaşındaki Castro'nun, son olarak Çin Devlet Başkanı Hu Cintao ile görüşmesi sırasında, 18 Kasım'da yayımlanandan sonra ilk fotoğrafı oldu.



Fidel Castro'nun, 15 Aralık'tan bu yana herhangi bir yazısının yayımlanmaması, ağır hasta olduğu söylentilerine neden olmuştu.

