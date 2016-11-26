Fidel Castro'nun tarihe geçen 90 yıllık yaşamı

Küba'nın eski devlet başkanı ve komünist devrimin lideri Fidel Castro, 90 yaşında hayatını kaybetti. 20. yüzyılın en uzun süre görevde kalan liderlerinden olan ve ABD'nin burnunun dibinde komünist bir yönetim kuran Castro'nun hayatı...
26 Kasım 2016 20:30
Küba'nın eski devlet başkanı ve komünist devrimin lideri Fidel Castro, 90 yaşında hayatını kaybetti.
20. yüzyılın en uzun süre görevde kalan liderlerinden olan ve ABD'nin burnunun dibinde komünist bir yönetim kuran Castro'nun hayatı...
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