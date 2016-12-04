Fidel Castro’nun külleri son durağına ulaştı

Fidel Castro'nun külleri, bin kilometre ve dört gün süren bir yolculuğun ardından, cenaze töreninin yapılacağı Santiago de Cuba kentine ulaştı.

DHA'da yer alan habere göre, yaşamını yitirdikten sonra bedeni yakılan Fidel Castro'nun külleri, Havana halkı tarafından 28-29 Kasım tarihlerinde Jose Marti anıtında selamlandıktan sonra, 30 Kasım tarihinde Batista diktatörlüğüne karşı kazandığı zaferinin izini takip eden güzergahta, Santiago de Cuba kentine doğru yola çıkmıştı. Küba yerel saatiyle 12:30 sıralarında Santiago de Cuba kentine giren Castro'nun küllerini taşıyan ''Özgürlük Konvoyu'' 26 Temmuz Hareketi'nin bayraklarını sallayan binlerce Santiagolu vatandaş tarafından ''Yo soy Fidel'' (Ben bir Fidel'im) sloganıyla karşılandı.

Küba yerel saatiyle 19:00'da, Santigo Antonio Maceo Devrim Meydanı'nda, cenaze töreni için Küba'ya gelen birçok ülkenin hükümet ve devlet başkanları ile diğer katılımcıların da hazır bulunacağı bir tören düzenlenecek. Küba Devlet Başkanı Raul Castro'nun yapacağı konuşma ile sona erecek olan törenden sonra Küba Devrimi'nin Lideri Fidel Castro'nun külleri toprağa verilecek. Küba Devrimi Lideri Fidel Castro'nun cenaze töreninde Latin Amerika ülkelerinin tamamına yakını devlet başkanı düzeyinde temsil ediliyor. Bolivya, Ekvador, Nikaragua, Venezuela Devlet Başkanları ile Kolombiya Hükümet temsilcilerinin yanısıra, gectiğimiz günlerde Kolombiya Hükümeti ile barış anlaşması imzalayan Marksist FARC gerilla hareketinin temsilcileri de törende hazır bulunacak.İrlanda'nın bağımsızlığı için uzun yıllar silahlı mücadele verdikten sonra İrlanda Hükümeti ile barış anlaşması imzalayan İrlanda Cumhuriyet Ordusu IRA'nın siyasi kanadı Sinn Fein'in lideri Gerry Adams da, Fidel Castro'nun cenazesine katılmak için bir haftadır Küba'da bulunuyor. Cenaze törenine katılacak birçok Afrika ülkesi liderlerinden Zimbabwe Devlet Başkanı Robert Mugabe'de Salı günü geldiği Havana'da Küba Televizyonu'na yaptığı açıklamada ''Fidel sadece sizin lideriniz değil. Fidel bütün devrimcilerin lideridir'' dedi.Fidel Castro'nun cenaze törenine katılacak tanınmış isimler arasında İspanya eski Kralı Juan Carlos ile tanınmış Hollywood'lu sinema yıldızı Danny Glover da bulunuyor.

Fidel Castro, Küba'da iktidarda bulunan diktatör Fulgencio Batista'ya karşı gerilla mücadelesini 1953'te başlatmıştı. Batista'nın 1958'te ülkeden kaçmasının ardından Castro, 1959'da başbakan olmuştu. Küba'yı yeniden halkına veren lider olarak tanınan Fidel Castro, 1976 - 2008 yılları arasında devlet başkanı olarak Küba'yı yönetmişti. Fidel Castro, 2008'de devlet başkanlığını Küba Komünist Partisi Lideri Raul Castro'ya devretmişti. Fidel Castro, yıllar sonra ilk kez Nisan ayında bir konuşma yapmış ve Komünist Parti'nin kongresinde yakında öleceğini söyleyip, partililerden inandığı ideallere sahip çıkmalarını istemişti. Fidel Castro, "Yakında 90 yaşında olacağım. Yakında ben de diğer önderler gibi gideceğim. Elbette, hepimizin zamanı gelecek. Ancak Kübalı komünistlerin idealleri, inançları bu dünya için, insanlık için fayda sağlamaya devam edecek. Bu idealler için savaşmaya devam etmeliyiz" diye konuşmuştu.