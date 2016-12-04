Fidel Castro'nun külleri özel bir törenle defnedildi

Küba Devrimi'nin lideri Fidel Castro'nun külleri, Santiago kentinde bulunan Santa Ifigenia Mezarlığı'nda düzenlenen özel bir törenle defnedildi.

Törenin televizyondan canlı yayınlanması planlanıyordu. Ancak törene başlamasına birkaç saat kala, Kübalı yetkililer törenin kapalı yapılacağını ve canlı yayınlanmayacağını açıkladı.

Castro'nun küllerinin defnedildiği esnada başkent Havana'da 21 pare top atışı yapıldı.

Castro, geçen hafta Cumartesi günü 90 yaşında hayatını kaybetmişti. Dünyanın en uzun süre iktidarda kalan isimlerinden biri olan Castro, önce 2006 yılında geçici olarak, daha sonra 2008 yılında da tamamen görevi kardeşi Raul Castro'ya bırakmıştı.