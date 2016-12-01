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Dünya

Fidel Castro'nun cenazesi yola çıktı

Castro'nun külleri bulunduğu tabutla ülkenin başkenti Havana'dan Santiago de Cuba kentinde doğru yola çıktı

01 Aralık 2016 04:29

Hayatını kaybeden eski Küba Lideri Fidel Castro'nun külleri tabutla birlikte gömülmek üzere yola çıktı.

Cumartesi günü hayatını kaybeden eski Küba Lideri Fidel Castro'nun külleri bulunduğu tabutla ülkenin başkenti Havana'dan gömüleceği Santiago de Cuba kentinde doğru yola çıktı.

Castro'nun Küba bayrağına sarılı karavanda yer alan külleri Küba Savunma Bakanlığından çıkarılarak Havana sokaklarında yolculuğuna başladı. Binlerce Kübalı, Castro'nun küllerini taşıyan aracın geçişi sırasında liderlerine veda etti.

Castro'nun külleri 4 gün sürecek yolculuğun sonunda 1959 yılında Fulgencis Batista yönetiminin sona ermesine neden olan gerilla hareketinin başlangıç noktasına ulaşmış olacak. Külleri 3 Aralık'ta Santiago de Cuba kentine ulaşacak olan Castro için 4 Aralık'ta da cenaze töreni düzenlenecek.

Öte yandan, dün gece Hava'nın Devrim Meydanı'nda Fidel Castro için düzenlenen anma törenine binlerce kişi katılmıştı.

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