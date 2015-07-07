Fidel Castro: Yoldaş Çipras'ı tebrik ederim

Küba'nın efsane lideri Fidel Castro, "hayır" sonucu çıkan referandumun ardından Yunanistan Başbakanı Çipras'ı tebrik etti. Castro'nun mesajında "yoldaş" ifadesi kullanması dikkat çekti.

Küba'nın eski lideri Fidel Castro, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ı referandumda kazandığı başarıdan dolayı tebrik etti.

Castro, yolladığı mektubunda "zafer" olarak nitelediği referandumdan dolayı Çipras'ı kutladı.

Yunanistan'ın kimliğini ve kültürünü tüm tehditlere karşı korumayı başardığını aktardığı mektubunda Castro, şunları yazdı:

"Büyük zaferinizden dolayı sizleri tebrik eder, referandum günü bütün gelişmeleri izledim. Yunanistan Kübalılar için çok yakın bir ülke. Yunanistan bizlere felsefe, bilim, sanat, kültür alanında pek çok miras bıraktı.

Ülken bu karışık durumda Latin Amerika'ya cesaret dersi verdi. Dış tehditlere karşı Yunanistan kendi kimliği ve kültürünü korumayı başardı. Var olan siyasi sistemde dünyamız, barış ve türümüzün hayatta kalması gibi konular ince bir ipe bağlı. Bu konularda alınan her karar çok iyi şekilde analiz edilmeli ve dikkatli bir şekilde uygulanmalı. Yoldaş Aleksis Çipras, yolunuzda başarılar diliyorum."