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Dünya

Fidel Castro istifa etti

Fidel Castro, bugün yaptığı açıklamada, parti liderliğinden istifa ettiğini belirtti.

19 Nisan 2011 03:00

T24- Küba Komünist Partisi’nin lideri Fidel Castro, bugün yaptığı açıklamada, parti liderliğinden istifa ettiğini belirtti.

Cubadebate.cu internet sitesinde yayımlanan açıklamada Castro, kardeşine yönelik verdiği mesajda, “Raul bugün partide resmi bir görevi kabul etmeyebileceğimi biliyordu” ifadesini kullandı.
 
Castro, böylece Küba Komünist Partisi’nin Merkezi Komitesi’nde yer almayacağını ilan etmiş oldu.
 
84 yaşındaki efsanevi lider, 1965’te kurulan ve komünist rejime destek verme amacını taşıyan komitenin ilk başkanlığını yapmıştı.


İstifa reformlar ardından geldi


Castro’nun istifasından saatler önce düzenlenen Komünist Parti'nin 6’ncı kongresinde Castro'nun reformları kabul edildi.
 
Yapılan resmi açıklamada, Castro'nun “sosyalist modelin gözden geçirilmesine” yönelik yaklaşık 300 önerisinin bin delege tarafından oylandığı belirtildi.
 
Castro'nun önerileri arasında, özel sektöre açılım, kamu sektöründe istihdamın daraltılması, devletin yaptığı para yardımlarının azaltılması gibi maddeler yer alıyor.

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