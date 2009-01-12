Fidel Castro, çok ağır hasta

Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez, Küba'nın eski devlet başkanı Fidel Castro'nun hayatta olduğunu söyledi. Ancak, yatağından kalkamayacak kadar hasta olduğunu vurgulamak istercesine 'Onu eskisi gibi sokaklarda görmek artık mümkün olmayacak' dedi.



Hugo Chavez, ''Alo Başkan'' adlı radyo programındaki konuşmasında, ''Artık Fidel'i gece vakti sokaklarda, kentlerde, üniforması içinde bir savaşçıya benzer durumuyla, halkıyla kucaklaşırken göremeyeceğimizi biliyoruz. O artık anılarda'' diye konuştu.



Geçirdiği ameliyattan sonra (Temmuz 2006) 82 yaşındaki Fidel Castro'yu ziyaret eden Chavez, ameliyatından birkaç gün önce ''efsane lideri'' halkla birlikte gördüğünü hatırlattığı konuşmasında, ''Beni uçağa kadar geçirmişti. Sarıldık. Tanrım, bunun son defa olduğunu nereden bilebilirdim'' dedi.



Chavez, sözlerini ''Ama Fidel yaşamayı sürdürecek, tıpkı bugün olduğu gibi, fiziksel varlığının ötesinde o hep yaşayacak. Ve yaşamalı da, bunu biliyor. Ona hala ihtiyacımız var'' diye tamamladı.



Fidel Castro, geçirdiği ameliyattan sonra iktidarı geçici olarak kardeşi Raul Castro'ya devretmiş ve o zamandan beri halka görünmemişti.



''Küba devriminin babası'' olarak anılan Castro'nun son görüntüleri, kasım ayında Küba'da, Rusya Devlet Başkanı Dimitri Medvedev ve Çin Devlet Başkanı Hu Jintao ile olan görüntüsüydü.

