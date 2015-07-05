Fidel Castro, bir ay sonra halk arasında

Eski Küba lideri Fidel Castro, bir aydan fazla bir zamandır ilk kez kamuoyu önüne çıktı. Devlet televizyonu, Castro'yu başkent Havana yakınlarında peynir uzmanlarıyla bir toplantıda görüntüledi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Castro, eğitim kursu veren peynir ustalarına dört saatten fazla süren bir konuşma yaptı.

Küba-ABD elçilikleri

Küba ve Amerika Birleşik Devletleri, 20 Temmuz'da birbirlerinin başkentlerinde büyükelçilik açacaklarını açıkladı.

Eski Soğuk Savaş düşmanları arasındaki tarihi yakınlaşma, Barack Obama ve Raul Castro tarafından 17 Aralık'ta açıklandı.

Fidel Castro'dan hemen bir yorum gelmedi ve analistler "o hâlâ iktidarda olsaydı yakınlaşma olmazdı" yorumunu yaptı. Ancak bir ay kadar sonra, Küba Komünist Partisi gazetesi Granma'da yayınlanan bir mektupta, Fidel Catro sessizliğini bozdu.

Castro bu mektupta "Ben Amerika Birleşik Devletleri'nin politikasına güvenmiyorum... ama bu çatışmalara barışçıl çözümü reddettiğim anlamına gelmez" diye yazdı.