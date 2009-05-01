Fidel Castro: ABD köle gibi davranmamızı istiyor

Küba'nın eski lideri Fidel Castro, ABD'nin, Küba'dan "boyunduruk altına girmeyi kabul ederek köle gibi davranmasını istediğini" ileri sürdü.



Castro (82), bir internet sitesinde yayımlanan makalesinde "Hasmın, Küba'nın pes edeceğine dair bir yanılsamaya asla girmemesi gerektiğini" yazdı.



Fidel Castro, "kuzeyin büyük gücü ve Küba devrimi arasındaki çatışma kaçınılmazdır. Küçük ülkemiz halkının kahramanca direnişi küçümsenmiştir. Bugün, özgürlüğü tattıktan sonra boyunduruk altına girmeyi kabul edecek köleler gibi teslim olursak bizi affetmeyi istiyorlar" görüşünü savundu.



ABD Başkanı Barack Obama, 50 yıldır düşmanlık üzerine kurulu ABD-Küba ilişkilerini değiştirmek istediğini söylemiş ancak Küba'nın değişmesi için politik baskı olarak 1962 yılından bu yana kullanılan ABD ticaret ambargosunda ısrarcı olmuştu. Obama son olarak, Küba asıllı Amerikalılar için seyahat sınırlamalarını kaldırmış ve Washington yönetiminden daha fazla imtiyaz görmesi için Küba'ya siyasi mahkumları serbest bırakması ve insan haklarını geliştirmesi çağrısında bulunmuştu.



Ama Fidel Castro ve Devlet Başkanı olan erkek kardeşi Raul Castro, ABD'nin koşullarını, Küba'nın bağımsızlığını ihlal olarak değerlendirmişti.



Castro'lar ABD ile görüşme isteğini ifade etmişti ve Washington'da alt düzeyde görüşmeler başlamış bulunuyor. Ancak her ikisi de kamuoyuna yaptıkları açıklamalarda, Küba'nın diplomatik süreci ilerletmek için ayrıcalık yapmayacağını belirtiyor.

