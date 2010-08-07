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Dünya

FİDEL CASTRO 4 YIL ARADAN SONRA PARLAMENTODA HAVANA (A.A)

07 Ağustos 2010 21:14

-FİDEL CASTRO 4 YIL ARADAN SONRA PARLAMENTODA HAVANA (A.A) - 07.08.2010 - Küba'nın sağlık nedenleriyle görevi kardeşine devreden efsanevi lideri Fidel Castro 4 yıl aradan sonra ilk kez parlamentoya geldi. Küba televizyonu tarafından naklen verilen habere göre, Castro, uluslararası konumun ele alınacağı olağanüstü toplantıya katılmak üzere parlamentoda bulunuyor. Uzun süre kamuoyu önüne çıkmayan Küba lideri Fidel Castro, geçen ay Havana'daki bir bilim merkezini ziyaret etmiş, bir televizyon programına çıkmıştı. Devlet Başkanlığı görevini dört yıl önce kardeşi Raul'a devreden Fidel Castro, 13 Ağustosta 84 yaşına girecek.

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