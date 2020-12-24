Fidan ve Kocaman’ın yerine atanan isimler belli oldu: Ankara ve İstanbul başsavcılıklarında “Ankara” ağırlığı

Hâkimler ve Savcılar Kurulu, Yargıtay üyeliğine seçtiği, seçildikten hemen sonra girdiği Anayasa Mahkemesi üyeliği seçiminde Yargıtay’dan en yüksek oyu olan İstanbul Başsavcısı İrfan Fidan ile Ankara Başsavcısı Yüksel Kocaman’dan boşalan koltuklara oturacak isimleri belirledi. Daha önce Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü de yapan Adalet Bakan Yardımcısı Şaban Yılmaz, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na getirildi. Yılmaz’la birlikte daha önce Ankara’da görev yapan bazı savcıların da İstanbul’a atanması ve yeni başsavcı vekili görevlendirmeleri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nda Adalet Bakanlığı’nın ağırlığını koymasıyla, yeni bir yapılanmaya gidildiği yorumlarına yol açtı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na ise daha önce de Başsavcı Vekili olarak görev yapan ve son olarak Ankara Batı Başsavcısı (Sincan) görevini yürüten Ahmet Akça getirildi. Akça’dan boşalan Sincan’a ise yine Ankara Adliyesi’nde uzun süre görev yapan Gökhan Karaköse atandı.

HSK Birinci Daire, adli ve idari yargıdaki hakim ve savcıları kapsayan mazeret kararnamesi çalışmalarını tamamladı. Kararname ile 9 kentin başsavcısı değişti. 324 hâkim ve savcı ile 61 idari yargı hakim ve savcısının yeni görev yerleri belli oldu.

İstanbul’da Ankara ağırlığı

Kararnameye göre, Yargıtay üyeliğine seçilen İrfan Fidan'ın yerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına Adalet Bakan Yardımcısı Şaban Yılmaz, Yargıtay üyeliğine seçilen Yüksel Kocaman'dan boşalan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ise Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça getirildi.

Yılmaz, Bakan Yardımcılığı görevinden önce de Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü olarak görev yapmıştı. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün, güvendiği bürokratlardan olduğu belirtilen Yılmaz’la birlikte İstanbul’a atanan yeni isimler, İstanbul Başsavcılığı’nda yeni bir yapılanmaya gidildiği yorumlarına yol açtı.

İstanbul Başsavcılığı’nda yeni yapılanma

Yargıda Birlik Derneği’ne başkanlık eden Cumali Karakütük, Yargıtay Savcılığı görevinden, İstanbul Anadolu Başsavcı Vekilliği’ne getirildi. Gaziosmanpaşa Başsavcı Vekili Güngör Karakoç, İstanbul Başsavcı Vekilliği’ne atandı.

İstanbul Savcısı Yakup Ali Kahveci de İstanbul Başsavcı Vekilliği’ne atanan isimlerden oldu. Kahveci, gazeteci Barış Terkoğlu’nu sorgulayan ve daha önce Berat Albayrak’ın Enerji Bakanlığı döneminde maillerinin 'hack'lenmesinin ardından yapılan haberlerle ilgili soruşturmayı yürüten isim olarak gündeme gelmişti. Adalet Bakanlığı İç Denetçisi Mehmet Yılmaz İstanbul Başsavcı Vekilliği’ne atandı.

Melih Osmançavuşoğlu, İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı’ndan, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi üyeliğine getirildi. Çavuşoğlu hakkında Hayata Dönüş Katliamı davasına bakarken, görüntüleri bilirkişiye göndermediği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulmuştu. Osmançavuşoğlu, Çiiftlik Bank davasına bakan heyete de başkanlık etmişti.

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı görevini yürüten Yener Yıldırım da bölge adliye mahkemesi üyeliğine atandı. Yıldırım, asliye cezada görev yaptığı dönemde, 2015’te görülen Gezi davasında 244 sanığı 2 ila 10 ay arasında değişen cezalara mahkum etmişti. Soma davasında da görev yapan Yıldırım, Sabancı Suikasti davasında da heyette yer almıştı.

Zaman gazetesi davasına bakan İstanbul hâkimi Mehmet Ali Özcan, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’ne atandı.

Bir dönem Tahşiye, Selam Tevhid Kumpası ve Hrant Dink cinayeti davası olmak üzere önemli dosyalara bakan, son olarak Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı görevini yürüten İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi eski başkanı Ali İhsan Horasan, yeniden İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı’na atandı. Horasan’ın, Balıkesir’e giderken aracının şarampole yuvarlanmak için sıkıştırıldığı ve jandarma karakoluna sığındığı gündeme gelmişti. Horasan’ın, CHP’li Enis Berberoğlu’nun tutuklanması kararında da imzası bulunuyordu.

Şike davası, Özgür Gündem davası, Mehmet Baransu davası gibi önemli davalarda görev yapan İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ali Günay da Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlığı’na getirilen isimlerden oldu.

İstanbul’dan Erzurum’a gitti

Gazeteciler Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu, Murat Ağırel hakkındaki soruşturmada görev yapan Yasin Erkal, İstanbul’dan Erzurum’a savcı olarak atandı.

İstanbul Savcısı Murat Tekeli’nin Şanlıurfa Savcılığı’na atanması da dikkati çeken atamalardan oldu. Tekeli, kısa süre önce İstanbul’da örgütlü suçlar bürosunda görevlendirilmişti.

Eski Silivri Savcısı Cihan Sağlam’ın da Bakırköy Savcılığı’ndan Van Savcılığı’na atanması dikkati çekti.

Ankara’da yer değişikliği

Ankara Başsavcılığı’na ise Ankara Adliyesi’ni iyi tanıyan isimlerden olan, daha önce Ankara Başsavcı Vekili görevini de yürüten Ankara Batı (Sincan) Başsavcısı Akça getirildi. Akça, Başsavcı Vekili olarak görev yaptığı dönemde, Gülen Cemaati'ne bağlı olduğu belirtilen hakim ve savcılarla ilgili soruşturmalarda görev yapmış, Kozmik Oda Savcısı olarak bilinen Mustafa Bilgili hakkında dava açmıştı.

Ankara Başsavcı Vekili olarak görev yapan Karaköse de Akça’dan boşalan Ankara Batı Başsavcılığı görevine getirildi.

Müşavirlikten savcılığa

Çubuk Savcısı olarak görev yaparken önce Enerji Bakanlığı daha sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde hukuk müşaviri olarak görevlendirilen, ABB Başkanı Mansur Yavaş döneminde de bu görevi vekaleten yürüten Ali Ağaçdan, Ankara Savcılığı’nda görevlendirildi.

Başsavcılar değişti

HSK, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığına daha önce Mardin’de de başsavcı olarak görev yapan Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak’ı, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığına Rize Cumhuriyet Başsavcısı Önder Kemal Sekücü’yü, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığına ise Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yeniçeri’yi getirdi.

Darp eden savcı Sivas’a

Ataköy’deki hakim-savcı lojmanlarında çocukların arasında çıkan bir problem yüzünden İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Y.K.’yı darp eden Küçükçekmece Cumhuriyet Savcısı Ergün Güçlü, Sivas’a savcı olarak atandı. Güçlü, daha önce FETÖ’den soruşturulan Fenerbahçeli Emre Belözoğlu hakkında takipsizlik kararı vermesiyle gündeme gelmişti.

Öksüz mütalaasını hazırlayan savcı Kırıkkale’ye

FETÖ’cü Adil Öksüz’ün firarı ile ilgili davada 27 sanık hakkında mütalaa hazırlayan ve ceza talep eden Savcı Harun Çetinkaya, Ankara’dan Kırıkkale’ye atandı.