Fidan, Erdoğan'ın 'yeni kabinede sana yer yok' restinden sonra mı AKP'den adaylığını çekti?

MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın 2 ay süren siyasete soyunma macerası, siyasi tarihe ‘en hızlı karar ve strateji değiştirme planı’ olarak geçecek. Fidan’ın adaylığının açıklandığı 7 Şubat’tan 20 gün önce başlayan görüşme trafiği ve ‘yanlış anlaşılma’ üzerine kurulu plan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın keskin tavrıyla rafa kalktı. Fidan, Cumhurbaşkanı’na yakın parti yöneticileriyle görüşerek, “Kendisini kırmak istemediğini, bu süreçte çok yorulduğunu, eşinin sağlık sorunlarıyla ilgilenemediğini, artık ailesine daha fazla zaman ayırmak istediğini” anlattı. Erdoğan’ın aracılara da Fidan’a yönelik tavrını sürdürdüğü ve yeni kabinede görev almasına geçit vermeyeceğini söylediği bilgisi kulislere yansıdı.

İlk görüşmede netlik yoktu

Hürriyet'ten Nuray Babacan ve Turan Yılmaz'ın haberine göre, Siyasi kulislerdeki diğer gündem başlıklarını 2’nci plana iten, Fidan’ın adaylıktan çekilme kararının ocak ayının 2’nci yarısında başlayan ilginç bir serüveni var. Fidan, adaylığını açıklamadan 20 gün önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ziyaret ederek, milletvekili adaylığını konuştu. Ancak konuşmada Fidan’ın ayrılma gerekçeleri konusunda net ifadeler kullanmadığı öne sürülüyor. Erdoğan’ın da özellikle Paralel Yapı’yla mücadelenin kesintiye uğraması endişesini paylaşarak, kalmasını daha doğru bulduğunu söylediği biliniyor.

Müsteşar adayını görmedi

Aynı görüşmede Erdoğan’ın, “MİT Müsteşarlığı’nı kim üstlenebilir?” sorusunu sorduğu ve Fidan’ın, Müsteşar Yardımcısı olan İsmail Hakkı Musa’nın uygun olacağını söylediği anlatılıyor. Fidan’ın Erdoğan’a, “Kendisini sizinle tanıştırmak isterim, ne zaman uygun olursanız?” dediği de belirtiliyor. Ancak Erdoğan, Musa’yı görüşmeye çağırmadı. Fidan, Saray’dan bir yanıt gelmeyince, 2’nci görüşmeyi Başbakan Ahmet Davutoğlu ile yaptı ve adaylık için görevinden ayrılacağını söyledi. Davutoğlu vize verdi.

Yeni kabineye geçit yok

Erdoğan’ın tepkili ilk açıklaması üzerine Fidan, Cumhurbaşkanı’na yakın parti yöneticileriyle görüşerek, “Kendisini kırmak istemediğini, bu süreçte çok yorulduğunu, eşinin sağlık sorunlarıyla ilgilenemediğini, artık ailesine daha fazla zaman ayırmak istediğini” anlattı. Erdoğan’ın kurmayları da “Keşke, Cumhurbaşkanı’na da bu netlikte söyleseydin, insani gerekçelere karşı çok duyarlıdır” dediği belirtildi. Fidan, Erdoğan’a aracılarla üzgün olduğunu ve kendisini kırmak istemediğine ilişkin mesajlar iletti. Erdoğan’ın aracılara da Fidan’a yönelik tavrını sürdürdüğü ve yeni kabinede görev almasına geçit vermeyeceğini söylediği bilgisi kulislere yansıdı.

Umre’ye 2 oğluyla gitti

2’nci buluşma ise sürpriz şekilde Umre’de gerçekleşti. 2 oğlunu yanına alarak Umre’ye giden Fidan’ın Erdoğan’la 2’nci görüşmesi Medine’de oldu. Erdoğan, MİT’e ilişkin beklentilerini ve işleyişin kesintiye uğrayacağı endişelerini kendisine bir kez daha anlattı. Fidan, bu görüşmede de her an adaylıktan çekilmeye hazır olduğunu dile getirdi.

Başbakan araya girdi

Fidan Umre dönüşü adaylıktan çekilme kararı aldığını önce yakın siyasi arkadaşlarına açıkladı. Yakın ekibi, Davutoğlu ile görüşmeden adım atmamasını istedi. Davutoğlu, konuyu Erdoğan’la bir kez daha görüşme kararı alarak Fidan’ın adaylıktan çekilme açıklamasını 1 hafta erteletti. Ancak Erdoğan, Davutoğlu ile yaptığı son görüşmede de aynı tavrını sürdürdü. Bunun üzerine Davutoğlu, Fidan’a vize verdi. Fidan’ın bu kararında, hem Erdoğan’a olan bağlılığı hem de milletvekili seçilmesinin ardından yeni kabinede değerlendirilmeme olasılığının etkili olduğu belirtiliyor.