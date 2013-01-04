Fidan: Bana top çevirtmeyin

MİT Müsteşarı Hakan Fidan, katıldığı 5. Büyükelçiler Konferansı'nda bizzat yaptığı İmralı görüşmelerine değindi ve "Anlatabileceklerim sınırlı" dedi.



5. Büyükelçiler Konferansı, dün Ankara’daki bir otelde düzenlendi.

Konferansa Başbakan Erdoğan ve bakanların yanı sıra MİT Müsteşarı Hakan Fidan da katıldı.

İmralı ile yapılan görüşmeler nedeniyle gündemde olan Hakan Fidan, büyükelçilere hitaben bir konuşma yaptı.

Fidan, konuşmasında İmralı'da Abdullah Öcalan ile bizzat yaptığı görüşmeyi Dünya’nın dört bir yanından gelen büyükelçilere anlattı.

İmralı ile diyalog sürecinin devam ettiğini belirten Fidan’ın, gelen ısrarlı sorular üzerine "Anlatabileceklerim sınırlı, bana daha fazla top çevirtmeyin" dediği öğrenildi.

MİT Müsteşarı, büyükelçilere PKK'nın yapısına, dış uzantılarına ve örgüte yurtdışından gelen desteğe dair ellerinde bulunan bazı bilgileri de aktardı.