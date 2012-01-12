-Fiber altyapıda Türkiye'yi tehlike bekliyor ANKARA (A.A) - 12.01.2012 - Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Tayfun Acarer, Türkiye'deki telekomünikasyon alt yapısının mobilde ve sabitte Avrupada'ki pek çok ülkeden daha iyi durumda olduğunu belirterek, ''Fiber altyapının hızla geliştirilmesi lazım, çünkü son 1 yılda data trafiği 15 kat arttı. Abone sayısı yüzde 10 arttı. Yani kullanılan data miktarı çok arttı. Bu konuda da yakın dönemde Türkiye'yi ciddi bir tehlike bekliyor'' dedi. YÖNETDER tarafından genel merkezde dün akşam düzenlenen ''Güvenli internet ve Güvenli İnternetin Dünyadaki Uygulamaları'' konulu seminerde konuşan Acarer, 1969 yılında insanoğlunun aya ayak bastığını, yine aynı yıl internetin kullanılmaya başlandığını belirterek, 1990'lı yıllara kadar kimsenin fark etmediği internetin, günümüzde çekirdek aile kavramını değiştirdiğini söyledi. Anne, baba ve çocuktan oluşan çekirdek aileye, internetin de dahil olduğunu ifade eden Acarer, güvenli internet ve internetin güvenliğinin öneminin, birkaç ülkenin devlet alt yapısının çökertilmesinde ortaya çıktığını söyledi. ABD Başkanı Brack Obama'nın ''bizim Pentogon Sistemlerine yani ABD'nin savunma sistemlerine yapılacak siber saldırıyı savaş suçu kabul edeceğim'' ve ''21. yüzyılda ABD'nin ekonomideki gücü ve başarısı, siber saldırılara karşı yapacağı başarıya bağlı'' sözlerini aktaran Acarer, ABD'de direkt başkana bağlı siber güvenlik teşkilatının kurulduğunu kaydetti. Türkiye'de eski Cumhurbaşkanı Turgut Özal ile birlikte telekomünikasyon sektöründe başlayan atağın artarak devam ettiğini dile getiren Acarer, şöyle konuştu: ''Türkiye'deki telekomünikasyon alt yapısı konusunda hiç mütevazi değilim. Bugün telekomünikasyon sektöründe, gerek mobilde gerekse sabitte, Avrupada'ki pek çok ülkeden daha iyi, hiç tereddütüm yok bu konuda. Fakat tedbir alıp, hızla geliştirmemiz lazım fiber altyapıyı, çünkü son 1 yılda data trafiği 15 kat arttı. Abone sayısı yüzde 10 arttı. Peki ne oldu da 15 kat data trafiği arttı? Özellikle gençlerin izlediği internette bakın, resim, müzik, film indiriyorlar. Yani kullanılan data miktarı çok arttı. Bu konuda da yakın dönemde Türkiye'yi ciddi bir tehlike bekliyor.'' Türkiye'de sabitteki internetin yükseldiğini anlatan Acarer, her 2 ayda bir 1 milyon abone artışı olduğunu, şu anda 16,1 milyon genişbant internet abonesinin olduğunu, kullanıcı sayısı denildiğinde bunun Türkiye'deki hane başına ortalama insan sayısı olan 3,8 ile çarpılması gerektiğini söyledi. Yaklaşık 56 milyon internet kullanıcısı bulunduğuna dikkati çeken Acarer, bu kullanıcıların önemli bir kısmının çocuklar olduğunu kaydetti. Türkiye'nin 263 dakika konuşmayla Avrupa'da Fransa'dan sonra ikinci olduğunu, ayda 211 SMS atarak, SMS'de Avrupa'da birinci olduğumuzu ifade eden Acarer, ''İnternet kullanımda, Avrupa'da ikinci ya da birinciyiz. Çünkü internet kullanım miktarını alamadık. Ama elimizdeki verilere göre, geçen sene ayda 31.7 saat internet izliyorduk'' dedi.