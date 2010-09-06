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Spor

FIBA'YA YENİ BAŞKAN İSTANBUL (A.A)

06 Eylül 2010 20:56

-FIBA'YA YENİ BAŞKAN İSTANBUL (A.A) - 06.09.2010 - İstanbul'da gerçekleştirilen 19. FIBA Dünya Kongresi sona erdi. Swiss Otel'de yapılan kongrenin son gününde yapılan seçimde, FIBA başkanlığına Bob Elphinston'ın yerine Fransız Yvan Mainini seçildi. 2006-2010 yılları arasında FIBA başkanlığı yapan Avustralyalı Bob Elphinston, yerini 1944 doğumlu olan eski Fransız basketbol oyuncusu, hakem ve Fransa Basketbol Federasyonu Başkanı Yvan Mainini'ye devretti.  Kongre delegeleri, daha sonra FIBA Mali İşler Sorumlusu olarak Manfred Ströher'i tekrar seçerken, FIBA merkez kurulundan ayrılanlar ve devam edenler belirtildi. FIBA Amerika Başkanı Horacio Muratore da FIBA Başkan Yardımcısı oldu. VIP başkanı Eddy Vidal sunuculuğunda son 4 sene boyunca FIBA'ya katkılarından dolayı bazı delegelere ''Silver Awards'' (Gümüş ödüller) ve ''Radomir Shaper ödülleri'' verilirken, basketbol efsanesi Borislav Stankovic'e de ödül verildi. Stankovic konuşmasını basketbol hayatı üzerine hazırlanmış sunum eşliğinde gerçekleştirdi. Kapanış konuşmasında Bob Elphinston, son 4 senedir onunla birlikte çalışanlara teşekkür ederken, 2010 FIBA Dünya Şampiyonası için Türkiye Basketbol Federasyonu'na, şampiyonanın düzenlendiği şehirlerin belediyelerine, şampiyonayı organize eden yerel organizasyon komitesine ve gönüllülere teşekkür ederek, 19. FIBA Dünya Kongresi'ni kapattı.

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