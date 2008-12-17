FIBA'dan ültimatom



İspanyol basını, FIBA'NIN, 2010 Dünya Basketbol Şampiyonasını organize etmekte garanti vermesi için Türkiye'yi uyardığını iddia etti.



Türkiye, 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapmaya hazırlanırken, şampiyonanın düzenleneceği salonların inşaatı ile ilgili sıkıntılar sürüyor. Basketbol Federasyonu Başkanı Turgay Demirel, geçtiğimiz aylarda bu duruma dikkat çekerek, "Küçük de olsa organizasyonu kaybetme tehlikesi var" ifadelerini kullanmıştı. İşte böyle bir dönemde, İspanyol spor gazetesi AS, ortaya önemli iddialar attı.



2010 Dünya Basketbol Şampiyonası'nın yapılacağı kentlerdeki altyapı hizmetleri ve yeni salonların inşası sürelerinin Türk yetkililer tarafından FIBA'ya kesin olarak verilmediğini yazan AS, şampiyonanın Türkiye'den alınması halinde 2014 yılındaki şampiyonaya aday olan İspanya için büyük bir şans doğacağını savundu.



2014 Dünya Basketbol Şampiyonası'nı organize etmeye aday ülkeler arasında en büyük favori olarak gösterilen Çin'in, 2010'un Türkiye'den alınması halinde hemen 2010'u organize edecek ülke olacağı, 2014 için de İspanya'nın en güçlü tek aday olarak kalacağı savunuluyor.



İspanya Basketbol Federasyonu (FEB) İletişim Direktörü Miguel Gallardo, yayımlanan demecinde, "2010 Dünya Şampiyonası'nın hazırlıkları için 2009 bahar mevsiminde yapılacak toplantının İstanbul'da olması gerekirken ilginç bir şekilde bu toplantı Cenevre'ye alındı. Türkiye'nin 2010 için sorunlarının olması 2014 için birçok şeyi değiştirebilir" iddiasında bulundu.

