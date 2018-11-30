FIBA'dan Semih ve Ankaralı basketbolseverlere övgü

İSTANBUL / DHA

A Milli Erkek Basketbol Takımı\'nın Dünya Kupası Avrupa Elemeleri\'nde İspanya\'yı 71-67 yendiği maçı haberleştiren FIBA\'dan, kaptan Semih Erden\'e ve Ankara seyircisine övgü geldi.

FIBA, \"Ankara Kalesi ve Dev Semih Türkiye\'yi İspanya karşısında zafere taşıdı\" başlıklı haberinde, A Milli Erkek Takımımızın rakibini mağlup ederek 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu\'nda liderliğe yükseldiğini yazdı.

FIBA\'nın internet sitesinde yer alan haberde, \"Ankara Spor Salonu\'nda 9 bin 500 seyirci önünde oynanan maçta, Semih Erden, bir süper yıldız olduğu günlerini hatırlatan bir performans sergiledi ve 16 sayı, 14 ribaund ile oynadı. Doğuş Balbay da 12 sayı, 5 ribaund, 4 asist, 2 top çalma ve 1 blok ile Türkiye\'nin evinde 5\'te 5 yapmasına ve grupta 9 maçta 7 galibiyete ulaşarak liderliğe yükselmesine yardımcı oldu.\" ifadeleri kullanıldı.

Metecan Birsen, Buğrahan Tuncer ve Tolga Geçim\'in de çift haneli sayılara ulaştığının altını çizen FIBA, A Milli Erkek Takımı\'nın elemelerde Ankara\'da art arda dördüncü maçından dördüncü galibiyetini çıkardığını hatırlattı.

Maçın kahramanı olarak Semih Erden\'i gösteren FIBA, haberde, \"Semih elemelerdeki ilk double-double\'ını yaptı ve Türklerin sahadaki durdurulamayan gücü oldu. Ayrıca Türkiye\'nin sert savunması İspanyolların yalnızca % 36\'lık yüzdeyle şut atmasına neden oldu. Buna karşılık Türkiye sadece 8 top kaybıyla oynadı. Böylece Türkiye, Ankara Spor Salonu\'nda 2010 FIBA Dünya Kupası grup aşamasında başlayan galibiyet serisini 5 maça çıkardı\" ifadelerine yer verdi.