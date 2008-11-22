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Spor

FIBA'dan geçer not

"İlerleme Raporu"nu inceleyen FIBA'nın, Türkiye'nin ortaya koyduğu vizyondan memnun olduğunu belirttiği açıklandı.

22 Kasım 2008 02:00


2010 Dünya Basketbol Şampiyonası organizasyonuna yönelik hazırlanan "İlerleme Raporu"nu inceleyen FIBA'nın, Türkiye'nin ortaya koyduğu vizyondan memnun olduğunu belirttiği açıklandı.

FIBA ile olağan değerlendirme ve çalışma toplantıları yapmak üzere İsviçre'de bulunan Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) heyeti, temaslarını sürdürüyor.

TBF'den yapılan açıklamaya göre, 2010 yılında Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı 16. Dünya Basketbol Şampiyonası organizasyonuna yönelik hazırlık faaliyetleri ile ilgili FIBA ile olağan değerlendirme ve çalışma toplantıları yapmak üzere İsviçre'de bulunan Turgay Demirel başkanlığındaki TBF heyeti, temaslarına devam ediyor.

Yapılan bir dizi toplantıda ele alınan; başta tesisler olmak üzere, organizasyon komitesinin oluşturulması, organizasyon logosunun tescili, ulaşım ve konaklama planları gibi konularda yürütülen çalışmalara ilişkin FIBA yetkililerine bilgi veren TBF heyetinin sunduğu dokümanlar ve yaptığı sunumun büyük beğeni topladığı bildirildi.

2010 Dünya Şampiyonası organizasyonu hazırlıklarına yönelik hazırlanan çok kapsamlı ''İlerleme Raporu''nu dikkatle inceleyen ve tam not verdikleri bildirilen FIBA yetkililerinin, yapılan çalışmalardan ve ortaya konan vizyondan duydukları memnuniyeti dile getirdikleri açıklandı.

TBF Bakanı Turgay Demirel, hazırlık faaliyetlerinin, Dünya Basketbol Şampiyonaları tarihindeki en iyi organizasyonu gerçekleştirmek gibi, Türk sporu ve ülke tanıtımı açısından fevkalade önemli bir hedefle, aralıksız olarak sürdürüldüğünü kaydetti.

TBF Başkanı Turgay Demirel'in yanı sıra genel sekreter Ali Özsoy, sportif faaliyetler direktörü Emin Balcı ve dış ilişkiler direktörü Dr. Emir Turam'ın yer aldığı TBF heyeti, FIBA yetkilileri ile bugün promosyon, tanıtım, sponsorluk, pazarlama ve bütçe konuları hakkında yapacakları toplantıların ardından yurda dönecek.

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