T24 LogoT24 Logo
Spor

FIBA'dan Galatasaray ve Fenerbahçe'ye transfer yasağı

FIBA toplam 5 kulübe transfer yasağı getirdiğini duyurdu

23 Mayıs 2016 14:39

Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği (FIBA), aralarında Galatasaray erkek, kadın ve Fenerbahçe’nin de kadın takımının yer aldığı 3’ü erkek, 2’si kadın 5 kulübe transfer yasağı getirdiğini duyurdu.

 

Türkiye'den 5 takıma transfer yasağı

 

Habertürk'ün haberine göre, FIBA, üçü erkekler ikisi de kadınlar ketagorisinde olmak üzere 5 Türk kulübüne ödenmeyen oyuncu alacakları yüzünden “transfer yasağı” getirdi. Alacaklarını tahsil edemeyen oyuncuların menajerleri ve avukatları vasıtasıyla yaptıkları başvuruları değerlendiren FIBA, Spor Toto Basketbol Ligi’nde yer alan Galatasaray Odeabank, Trabzon Medical Park ve ligden düşen T.Konya erkek takımları ile Fenerbahçe ve Galatasaray kadın takımlarına transfer yasağı koydu.

 

Transfer yasağı önümüzdeki
sezonu kapsayacak

 

Bu sezon için transfer dönemi kapandığından önümüzdeki sezonu kapsayacak olan transfer yasağı, gecikmiş oyuncu alacaklarına dair mahkeme masrafları ve yasal faiz tutarları ile ilgili ödemeler yapıldığı takdirde kaldırılacak. Bilindiği gibi, erkeklerde EuroCup’ı kazanan Galatasaray Odeabank’ta, Stephane Lasme başta olmak üzere bazı oyuncuların sezon içinde gecikmiş alacakları nedeniyle Sarı- Kırmızılı kulübe ihtar çektikleri ortaya çıkmıştı.

 

Alacaklar yüzünden mahkemelik oldular

 

Torku Konya ve Trabzon Medical Park cephesinde de maddi sorunlar yüzünden yaşanan sıkıntılar bu sezon tavan yaparken, Galatasaray ve Fenerbahçe kadın takımlarında da benzer durumlar yüzünden özellikle sezonun son bölümünde kriz yaşanmış, oyuncuların bir kısmı alacakları yüzünden mahkemeye gitme yolunu seçmişti.

ETİKETLER

FenerbahçeGalatasarayBasketbolFIBA

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24