FIBA'dan Galatasaray ve Fenerbahçe'ye transfer yasağı

Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği (FIBA), aralarında Galatasaray erkek, kadın ve Fenerbahçe’nin de kadın takımının yer aldığı 3’ü erkek, 2’si kadın 5 kulübe transfer yasağı getirdiğini duyurdu.

Türkiye'den 5 takıma transfer yasağı

Habertürk'ün haberine göre, FIBA, üçü erkekler ikisi de kadınlar ketagorisinde olmak üzere 5 Türk kulübüne ödenmeyen oyuncu alacakları yüzünden “transfer yasağı” getirdi. Alacaklarını tahsil edemeyen oyuncuların menajerleri ve avukatları vasıtasıyla yaptıkları başvuruları değerlendiren FIBA, Spor Toto Basketbol Ligi’nde yer alan Galatasaray Odeabank, Trabzon Medical Park ve ligden düşen T.Konya erkek takımları ile Fenerbahçe ve Galatasaray kadın takımlarına transfer yasağı koydu.

Transfer yasağı önümüzdeki

sezonu kapsayacak

Bu sezon için transfer dönemi kapandığından önümüzdeki sezonu kapsayacak olan transfer yasağı, gecikmiş oyuncu alacaklarına dair mahkeme masrafları ve yasal faiz tutarları ile ilgili ödemeler yapıldığı takdirde kaldırılacak. Bilindiği gibi, erkeklerde EuroCup’ı kazanan Galatasaray Odeabank’ta, Stephane Lasme başta olmak üzere bazı oyuncuların sezon içinde gecikmiş alacakları nedeniyle Sarı- Kırmızılı kulübe ihtar çektikleri ortaya çıkmıştı.

Alacaklar yüzünden mahkemelik oldular

Torku Konya ve Trabzon Medical Park cephesinde de maddi sorunlar yüzünden yaşanan sıkıntılar bu sezon tavan yaparken, Galatasaray ve Fenerbahçe kadın takımlarında da benzer durumlar yüzünden özellikle sezonun son bölümünde kriz yaşanmış, oyuncuların bir kısmı alacakları yüzünden mahkemeye gitme yolunu seçmişti.