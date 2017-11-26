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Spor

FIBA’dan dünya kupası’na özel uygulama

İSTANBUL-(DHA) Milli takımımızın aralarında yer aldığı dünyanın dört bir yanından seksen ülke, ilk 32’ye girerek 2019 FIBA Basketbol Dünya Kupası’na katılma hakkı elde etmek için karşı karşıya geliyor

26 Kasım 2017 15:49

İSTANBUL-(DHA) Milli takımımızın aralarında yer aldığı dünyanın dört bir yanından seksen ülke, ilk 32’ye girerek 2019 FIBA Basketbol Dünya Kupası’na katılma hakkı elde etmek için karşı karşıya geliyor. FIBA Dünya Kupası elemelerinin başladığı bu günlerde FIBA, ücretsiz 2019 Basketbol Dünya Kupası mobil uygulamasını basketbol severlerin hizmetine sundu. Çin’de düzenlenecek Dünya Kupası’na giden yolda oynanan maçlarla ilgili haber, video ve canlı skor takip edilebiliyor.
Kullanıcıya Özel Uygulama Geliştirilen mobil uygulama ile kullanıcılar seçtikleri karşılaşmayı canlı izlerken, ayrıca istatistikler ve maç ile ilgili bilgilere de ikinci bir ekrandan ulaşabilecekler. Kişiye göre özelleştirilen uygulama FIBA’nın Global partneri Tissot sponsorluğunda kullanıma sunulurken, Infront’a bağlı OMNIGON firması tarafından geliştirildi.

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