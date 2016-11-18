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Spor

FIBA'dan başörtüsü onayı

İsviçre Basketbol Federasyonu'nun aldığı karar, FIBA tarafından iptal edildi

18 Kasım 2016 13:04

Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği (FIBA), 2 ay önce güvenlik gerekçesiyle başörtüsüyle oynamasını yasakladığı İsveç'in Huddinge takımında forma giyen Noha Berhan'ın maçlara çıkmasına izin verdi.

Kararın 2017'nin ocak ayı sonuna kadar geçerli olacağı ve FIBA yetkililerinin konuyu görüşmek için yeniden toplanacağı belirtildi.

İsveç Basketbol Federasyonu, geçen sene 18 yaşına girmeyen Berhan'ın başörtüsüyle maçlarda yer almasına izin vermiş ve bu kararını FIBA'ya da bildirmişti. FIBA da 2 ay önce İsveç Basketbol Federasyonunun aldığı kararı iptal etmişti.

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Noha BerhanİsviçreFIBAbaşörtüsü

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