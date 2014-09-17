FIBA'dan başörtüsü kararı

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), dini ayrımcılık eleştirilerinin ardından basketbol oyuncularının dini amaçlarla başörtüsü ve türban kullanmasına izin verdi.

FIBA'dan yapılan açıklamada, türban gibi başörtülerinin oyun sırasında giyilmesine izin veren kararın iki yıllık deneme süresi olduğu, 2016 Rio de Janerio Olimpiyatları sonrası kararın kalıcı olup olmayacağının belirleneceği belirtildi.

Geçerli FIBA kuralları, başlık, saç aksesuarları ve mücevherat giyilmesini yasaklıyor, sadece 5 santimetre genişliğinde saç bandına izin veriyor.

Basketbol şampiyonlarına ve olimpiyatlara katılan Müslüman ve Sih basketbol oyuncuları, söz konusu kuralın ayrımcılık olduğunu belirterek başörtüsü ve türban takabilmeyi talep etmiş, ABD Olimpiyat Komitesi ve Hint hükümeti sporcuların bu talebini desteklemişti.