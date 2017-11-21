FIBA'dan basketbola 30 milyon Euro yatırım

İSTANBUL, (DHA) - Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) İcra Komitesi 18 Kasım\'da gerçekleştirdiği toplantıda birçok konuda önemli kararlar aldı. Daha önce milli takım oyuncularını ve kulüplerini korumak için gerçekleştireceği, spor alanındaki en büyük ve kapsamlı sigorta planlarından birini tanıtan FIBA, 2019 Basketbol Dünya Kupası için düzenlediği yeni oyun takvimi için ise 2017-2021 yılları arasında gerçekleşecek ilk dönemde birçok farklı alanda 30 milyon Euro\'nun üzerinde yatırım yapacağını açıkladı.

FIBA 2019\'DA ÖDÜL PARASI DAĞITILACAK

İcra Komitesi, FIBA\'nın Yeni Oyun Sistemi\'nin ilk devresinde (2017-2021) 30 milyon Euro\'dan fazla küresel bir yatırım yapacağını, İsviçre\'de gerçekleşen toplantıda onayladı. Bu, FIBA\'nın, daha önce bazı Ulusal Federasyonlar için önemli bir maliyet yükü olan TV prodüksiyon ücretleri de dahil olmak üzere operasyonların temel maliyetlerini karşılamasını ve tüm oyuncular için sigorta yapmasını içeriyor.

Hali hazırda büyük TV pazarlarını temsil eden federasyonlar, bu sayede yayın haklarını yeniden dağıtma planından da yararlanacaklar. Kalan diğer katılımcı federasyonlar ise, dayanışma fonunun oluşturulması sayesinde, ilk defa minimum da olsa fayda sağlayacak. Komite, aynı zamanda, 2019 FIBA Basketbol Dünya Kupası\'nda tüm katılımcı takımlara ödül parası dağıtılması kararını da onayladı.

