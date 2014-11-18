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Spor

FIBA'dan 5 Türk takımına transfer yasağı!

FIBA Disiplin Kurulu, 5 Türk takımına transfer yasağı cezası verdi

18 Kasım 2014 15:32

FIBA Disiplin Kurulu, oyuncularına borçlarına ödemedikleri gerekçesiyle Trabzonspor Medical Park ve Pınar Karşıyaka'nın da aralarında bulunduğu 5 takıma transfe yasağı getirdi.

Oyuncu ödemelerindeki gecikmelerden dolayı gelen FIBA Disiplin Kurulu, 5 Türk takımına transfer yasağı cezası verdi. 

Ödemeleri gerçekleştirene kadar transfer yapamayacak kulüpler arasında Pınar Karşıyaka ve Trabzonspor Medical Park da yer alıyor. Ceza alan diğer kulüpler ise Canik Belediyesi, Antalya Büyükşehir ve Samsun Basketbol.

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