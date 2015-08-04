FIBA'da gençler Avrupa ikincisi

FIBA Genç Erkekler Avrupa Şampiyonası’nda mücadele eden Türkiye, finalde ev sahibi Yunanistan’a 64-61 mağlup olarak Avrupa ikincisi oldu.

Gençler kategorisinde üst üste iki şampiyonluğu bulunan Ay Yıldızlılar, bu seneyi gümüş madalya ile tamamladı. Ayrıca Furkan Korkmaz turnuvanın en iyi beşine seçildi.

A Milli Takım Kaptanı Sinan Güler, Genç Milli Takım’da yer alan oyuncuların ileride Türkiye’ye daha büyük başarılar kazandıracaklarına inandığını ifade etti ve gümüş madalyanın gururunu yaşamayı hak ettiklerini dile getirdi.

Güler şöyle konuştu:

“Dün yarı final maçında gösterdikleri geri dönüşün ardından Genç Millilerimiz ev sahibi Yunanistan’a karşı zor bir final oynadı. Biz A Milli Takım olarak maçı izlerken Genç Milli Takımımızın mücadelesinden ve maçtan keyif aldık. Sporun içinde kazanmak gibi kaybetmek de var. Genç Milli Takımımız kaybederken sahadan başları dik bir şekilde ayrılmanın ve gümüş madalya kazanmanın gururunu yaşamalı. Özellikle Furkan Korkmaz’ın kazandığı tecrübeler ile büyük yol kat ettiğini ve Türk Basketbolu’na çok büyük katkılarda bulunacağını düşünüyorum. Maç kaybetmek çok üzücüdür ama bu oyuncuların daha büyük başarılar kazanacağına inanıyorum. Mustafa Derin ve ekibi ile beraber tüm sporcuları başarılarından dolayı tebrik ederim.”