Fibabanka'nın 2017'de net kârı yüzde 45 yükseldi

İstanbul, 28 Şubat (DHA) - Fibabanka\'nın 2017 yılında net kârı, önceki yıla göre yüzde 45 artışla, 167 milyon liraya yükseldi.

Fibabanka’dan yapılan açıklamaya göre, bankanın aktif toplamı ise aynı dönemdeyüzde 31 arttı.

Banka’nın 2016 yıl sonu itibarıyla 11.4 milyar lira olan toplam kredileri yüzde 32 artışla, 2017 yıl sonunda 15.1 milyar liraya ulaşırken, kredilerin toplam aktifler içindeki payı yüzde 75 oldu.

Aynı dönemde müşteri mevduatı toplam pasiflerin yüzde 58’ini oluşturarak 11.7 milyar liraya yükseldi.

Fibabanka Genel Müdürü Ömer Mert, “Bankamız, orta ölçekli banka olma hedefine uygun olarak 2017 yılında da büyümesini istikrarlı bir şekilde devam etti\" dedi ve ekledi:

\"Önümüzdeki dönemde KOBİ, Ticari ve Kurumsal kredilerin yanısıra Mikro, Tarım ve Bireysel gibi daha yaygın müşteri ağına ulaşabileceğimiz segmentlerde büyümeyi hedefliyoruz.

\"Mayıs 2017 başında yurt dışında halka arz yoluyla, Basel III uyumlu katkı sermaye niteliğindeki tahvil ihracımız gerçekleştirildi, İngiltere dahil olmak üzere Avrupa, Asya, Uzakdoğu ve Körfez ülkelerinden oluşan geniş bir coğrafyadan ihraç tutarının çok üzerinde gelen talep, uluslararası yatırımcıların Fibabanka’ya, Türk bankacılık sistemine ve Türkiye’ye duyduğu güvenin çok önemli bir göstergesi oldu.

\"Benzer şekilde, Ocak 2018’de uluslararası piyasalarda ikinci ihraç gerçekleştirildi, 300 milyon dolar tutarında beş yıl vadeli Eurobond ihracı büyük bir başarı ile tamamlandı.

\"Bu ihraçlarla daha da güçlenen özkaynak tabanımız ve uzun vadeli fonlama kaynaklarımız, ilerleyen dönemlerde de Bankanın büyümesine katkıda bulunacak, Türk ekonomisine verdiğimiz desteğin artarak devamını sağlayacak.\"