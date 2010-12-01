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FIBA AVRUPA KUPASI'NDA BEŞİKTAŞ'TAN KÖTÜ HABER ANKARA (A.A)

01 Aralık 2010 01:55

-FIBA AVRUPA KUPASI'NDA BEŞİKTAŞ'TAN KÖTÜ HABER  ANKARA (A.A) - 30.11.2010 - Basketbolda, FIBA Avrupa Kupası'nda mücadele eden Beşiktaş Cola Turka, deplasmanda Fransa'nın Asvel Basket takımına 88-85 yenildi. Astroballe Salonu'nda yapılan (B) Grubu 3. maçında Asvel Basket karşısında ilk periyodu 27-26 önde bitiren Beşiktaş Cola Turka, devreye de 46-40 önde girdi. Son derece çekişmeli geçen karşılaşmanın 3. periyodunu da 64-56 önde kapatan siyah-beyazlı ekip, son periyotta bastıran rakibi karşısında aradaki farkı koruyamadı. Farkı kısa sürede kapatan Asvel Basket, karşılaşmadan da 88-85 üstün ayrıldı.   Asvel Basket'te Matt Walsh 23 sayı, Davon Jefferson 13 sayı ve 10 ribaunt, Cliff Hammonds ve Andrija Zizic de 10'ar sayıyla dikkati çekti. Beşiktaş Cola Turka'da ise Fedov Likholitov 19, Michal Ignerski 22 ve Mire Chatman 13 sayı üretti. Siyah-beyazlı ekip, gruptaki 4. maçında sahasında 7 Aralık Salı günü saat 19.30'da Asvel Basket'e karşı rövanş mücadelesi verecek.

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