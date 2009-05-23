Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği (FIBA) Yönetim Kurulu Toplantısı, Cenevre'de başladı.



İsviçre'nin Cenevre kentinde 2 gün sürecek toplantıya katılan Türk Heyetinde Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Faruk Nafiz Özak, eski Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu, Gençlik ve Spor Genel (GSG) Müdürü Yunus Akgül, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Turgay Demirel, TBF Genel Sekreteri Ali Özsoy, Sportif Faaliyetler Direktörü Emin Balcı ile FIBA ve Uluslararası İlişkiler Direktörü Emir Turam yer aldı.



Yılda iki kez gerçekleştirilen ve Dünya basketboluna yön veren kararların alındığı toplantının en önemli gündem maddesi, Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı 2010 Dünya Şampiyonası ile ilgili gelişme ve hazırlıklar oldu.



Türk Heyeti tarafından şampiyonanın hazırlıklarıyla ilgili gerçekleştirilen sunum beğenilirken, Antalya'da yapılan salonla ilgili sorunlar da ele alındı.



Federasyon başkanı Demirel, konuyla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurulun hazırlıklar çerçevesinde yapılan çalışmaları yerinde bulduğunu belirterek, şunları söyledi:



"Organizasyonun Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılmasında fikir birliğine varıldı. Özellikle sayın Bakanlarımızın katılımıyla orada güçlü ve etkili bir duruş sergilendi. Ancak Antalya'da yapılan salonda ortaya çıkan sorunlarla ilgili bazı soru işaretleri vardı. Bununla ilgili olarak kurul sorunların giderilip inşaatın yeniden başlaması için 15 temmuza kadar süre verdi. Eğer sorunlar çözülmezse organizasyonun Antalya bölümü Kayseri'ye kaydırılacak ve oradaki imkanlardan faydalanılacak."



Toplantının yarınki bölümünde 2014 Dünya Şampiyonası'na ev sahipliği yapmak için İtalya, İspanya ve Çin Halk Cumhuriyeti adaylık sunumlarını gerçekleştirecek. Aday ülkelerin sunumlarını tamamlamasının ardından oylamaya geçilecek ve organizasyon bayrağını 2010 Dünya Şampiyonası kapanış seremonisinde Türkiye'den devralacak olan ülke belirlenecek.

