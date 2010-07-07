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Ekonomi

Fiba sigorta Japon devine satılıyor!

Japon sigorta devi Sompo, Fiba Sigorta hisselerinin tamamını almaya karar verdi.

07 Temmuz 2010 03:00

T24- Fiba Sigorta'nın çoğunluk hissesini, 485 milyon liralık toplam değer üzerinden alacağını Haziran'da açıklayan Japon sigorta devi Sompo, hisselerin tamamını almaya karar verdi.

122 yıllık tarihi olan Japon sigorta şirketi Sompo ile Fiba Holding ve Fiba Sigorta'nın yöneticileri İstanbul'da basın toplantısı düzenledi.


Sompo CEO'su Takaşi Oiwa, Ekim'de tamamlanması planlanan devrin ardından Fiba Sigorta'da yönetimin görevde kalacağını, ancak isim değişikliği olacağını söyledi.


Fiba Sigorta'da pazar payı yerine karlılığa odaklanacaklarını belirten Oiwa, Türkiye'de başka sigorta yatırımı planlamadıklarını da açıkladı.


Fiba Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Özyeğin ise, yurtdışı finansal faaliyetlerde de Sompo ile çalışmak istediklerini söyledi.


Özyeğin, Fiba Sigorta'nın satış gelirini, enerji, perakende gibi mevcut yatırım alanlarında kullanacaklarını, yeni bir sektör düşünmediklerini belirtti.

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