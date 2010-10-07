-FIBA, ŞAMPİYONA HAZIRLIKLARINDAN MEMNUN İSTANBUL (A.A) - 10.07.2010 - Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği (FIBA) Genel Sekreteri Patrick Baumann, Türkiye'nin ev sahipliğinde 28 Ağustos-12 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası öncesi, özellikle salonların hazır durumda olmasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Şampiyonanın oynanacağı kentlerdeki Yerel Organizasyon Komitesi'nin çalışmalarını sürdürdüğünü söyleyen Baumann, Türkiye Basketbol Federasyonu'nun internet sitesine yaptığı açıklamada, ''Her şey olması gerektiği gibi, planlanan şekilde sürüyor. Türkiye'ye gelen takımların ve izleyicilerin çok iyi zaman geçireceğine inanıyorum. Artık sadece pastanın üstüne vişneyi koymak kaldı. Şampiyonanın başlamasını ve pastayı yemeyi dört gözle bekliyoruz'' ifadelerini kullandı. Türkiye'de düzenlenecek organizasyonun, 2002 Indianapolis ve 2006 Japonya'da daha başarılı olacağına inandığını kaydeden Baumann, ''Bu şampiyonanın eskilerine göre daha büyük olup olmaması değil, ne kadar büyük bir şampiyona olacağı önemli'' şeklinde görüşlerini aktardı.