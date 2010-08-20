-FİBA, MAÇLARI YÖNETECEK 40 HAKEMİ BELİRLEDİ CENEVRE (A.A) - 20.08.2010 - Uluslararası Basketbol Federasyonu (FİBA), 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası'nda görev alacak hakemleri belirledi. FİBA'dan yapılan açıklamada, şampiyonada 30 ülkeden 40 hakemin görev yapacağı ve belirlenen isimlerin, organizasyon başlamadan önce İstanbul'da bir araya gelerek iki günlük hazırlık çalışmalarına katılacakları bildirildi. Açıklamada, hakemlerin hazırlık çalışmalarının ardından grup maçlarının oynanacağı illere dağılacakları belirtildi ve bu turnuvanın, dünyanın en büyük basketbol organizasyonu olduğuna, dünyanın en iyi basketbolcularını bir araya getireceğine dikkat çekilerek, maçları yönetecek en iyi hakemlerin seçilmesine özen gösterildiği ifade edildi. FİBA Spor Direktörü Lubomir Kotleba, ''En iyi hakemleri seçtik. Bu hakemler, kendi liglerinde ve uluslararası karşılaşmalarda kendilerini kanıtlamış isimler'' diye konuştu ve 26-27 Eylül'de yapılacak hazırlık çalışmalarının fizik testiyle sona ereceğini kaydetti. Organizasyonda görev alacak hakemler ve görev yerleri şöyle: A Grubu (Kayseri) ----------------- Samir Abaakıl (Fas) Juan Arteaga (İspanya) Murat Biricik (Türkiye) Jose Anibal Carrion (Porto Riko) Guerrino Cerebuch (İtalya) Marcos Fornies Benito (Brezilya) William Gene Kennedy (ABD) Olegs Latisevs (Letonya) Longsheng Qiao (Çin) Eddie Viator (Fransa) B Grubu (İstanbul) ------------------ Recep Ankaralı (Türkiye) Romualdas Brazauskas (Litvanya) David Chambon (Fransa) Christos Christodoulou (Yunanistan) Yuji Hirahara (Japonya) Carlos Jose Julio (Angola) Jose Martin (İspanya) Jose Hernan Melgarejo Pinto (Kolombiya) Reynaldo Antonio Mercedes Sanchez (Dominik) Stephen Seibel (kanada) C Grubu (Ankara) ---------------- Ilija Beloseviç (Sırbistan) Scott Jason Butler (Avustralya) Marwan Egho (Libya) Pablo Alberto Estevez (Arjantin) Vitalis Odhiambo Gode (Kenya) Carl Jungebrand (Finlandiya) Cristiano Jesus Maranho (Brezilya) Sasa Pukl (Slovenya) Fernando Rocha (Portekiz) Hector Sanchez (Venezuela) D Grubu (İzmir) --------------- Heros Avanesian (İran) Michael Aylen (Avustralya) Anthony Dewayne Jordan (ABD) Srdan Dozai (Hırvatistan) Juan Jose Fernandez (Arjantin) Milivoje Jovciç (Sırbistan) Luigi Lamonica (İtalya) Borys Ryzhyk (Ukrayna) Jorge Vazquez (Porto Riko) Jakub Zamojski (Polonya)