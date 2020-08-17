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Spor

FIBA Kadınlar EuroLeague'de Türk takımlarının rakipleri belli oldu

17 Ağustos 2020 13:58

Basketbol FIBA Kadınlar EuroLeague'de 2020-2021 normal sezon grup ve eleme maçlarında mücadele edecek Türk ekiplerinin rakipleri belli oldu.

FIBA'dan yapılan açıklamaya göre; normal sezonda A Grubu'nda yer alacak  Fenerbahçe Öznur Kablo; Dynamo Kursk (Rusya), ZVVZ USKPrag (Çekya), Nadezhda (Rusya), Perfumerias Avenida (İspanya), LDLC ASVEL Feminin (Fransa) ve Arka Gdynia (Polonya) ile mücadele edecek.

Normal sezonda B Grubu'nda yer alacak Galatasaray ise UMMC Ekaterinburg (Rusya), Sopron Basket (Macaristan), Bourges Basket (Fransa), Famila Schio (İtalya), TTT Riga (Letonya) ve Basket Landes (Fransa) ile karşılaşacak.

İzmit Belediyespor ile Aluinvent DVTK Miskolc (Macaristan) A Grubu; Spar Citylift Girona (İspanya) ile ACS Sepsi (Romanya) ise B Grubu'na katılacak son takımlar olmak için karşı karşıya gelecek.

Kadınlar EuroLeague ve diğer FIBA Avrupa turnuvalarının başlangıç tarihleri 1 Eylül'de FIBA Avrupa Kurulu tarafından açıklanacak.

 



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