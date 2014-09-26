FIBA Kadınlar Dünya Şampiyonası başlıyor

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen 2014 FIBA Kadınlar Dünya Şampiyonası, yarın (27 Eylül) oynanacak maçlarla başlayacak. Basketbolun kadınlardaki en önemli organizasyonu sayılan şampiyona, Ankara ve İstanbul'da toplam 16 takımın katılımıyla gerçekleştirilecek ve 5 Ekim’e kadar sürecek.

Anadolu Ajansı’ndan muhabir Halil İbrahim Avşar’ın haberine göre, tarihinde ilk kez Dünya Şampiyonası'na katılacak olan A Milli Kadın Basketbol Takımı, B Grubu'nda Fransa, Kanada ve Mozambik ile mücadele edecek. Şampiyonanın açılış maçı yarın saat 14.00'te Mozambik ile Kanada arasında Ankara Spor Salonu'nda oynanacak.

Final Ülker Sports Arena’da oynanacak

Organizasyona İstanbul, Abdi İpekçi Spor Salonu ve Ülker Sports Arena, Ankara ise Ankara Spor Salonu ile ev sahipliği yapacak. A ve B Grubu müsabakaları Ankara Spor Salonu, C ve D Grubu ile çeyrek finale yükselme maçları Abdi İpekçi'de oynanacak. Kadınlar basketbolunun en büyüğü ise Ülker Sports Arena'daki finallerin ardından belli olacak.

Şampiyonada 4 grupta toplam 16 takım mücadele edecek. Gruplar şu takımlardan oluşuyor:

A Grubu: Brezilya, Çek Cumhuriyeti, İspanya, Japonya

B Grubu: Fransa, Kanada, Mozambik, Türkiye

C Grubu: Avustralya, Belarus, Kore, Küba

D Grubu: ABD, Angola, Çin, Sırbistan

Türkiye’nin ilk rakibi Fransa

Üç maç sonunda gruplarını ilk sırada tamamlayan takımlar doğrudan çeyrek finale yükselecek. Grup ikinci ve üçüncüleri ise eleme maçları oynayacak. Eleme turunda maçlarını kazanan takımlar çeyrek finale çıkacak, kaybedenler şampiyonaya veda edecek. Çeyrek final karşılaşmalarıyla şampiyona elemeli formatta devam edecek.

"Potanın Perileri"nin şampiyonadaki ilk maçı yarın saat 19.00'da Fransa'ya karşı Ankara'da oynanacak. Grup maçlarını Ankara Spor Salonu'da oynayacak milliler, çeyrek finale çıkması durumunda başkentten İstanbul'a geçecek.

Ceyhun Yıldızoğlu yönetimindeki Türkiye'nin 12 kişilik kadrosunda şu isimler yer alıyor: Işıl Alben, Bahar Çağlar, Tuğçe Canıtez, Şaziye İvegin, Cansu Köksal, Tuğba Palazoğlu, Lara Sanders, Birsel Vardarlı, Begüm Dalgalar, Nevriye Yılmaz, Tilbe Şenyürek, Esmeral Tunçluer.