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Spor

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

Ramazan ÇEİK/HATAY, (DHA) - FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda çeyrek final kuraları çekildi

02 Şubat 2018 18:03

Ramazan ÇEİK/HATAY, (DHA) - FIBA Kadınlar Avrupa Kupası\'nda çeyrek final kuraları çekildi.
Almanya\'nın Münih şehrinde gerçekleştirilen çeyrek final kuralarına Türkiye\'den Hatay Büyükşehir Belediyesi, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Galatasaray takımları katıldı. Çekilen kura sonucu Hatay Büyükşehir Belediyesi Bayan Basketbol Takımı Fransa\'nın ESBVA-LM takımıyla eşleşirken, Mersin Büyükşehir Belediyesi İtalya\'nın Reyer Venezia, Galatasaray ise İspanya\'dan Spar Citylift Girona takımıyla eşleşti.
MAÇLAR MART AYINDA OYNANACAK
Bu arada çeyrek final ilk maçlarının 1 Mart, rövanş maçlarının ise 8 Mart tarihinde oynanacağı öğrenildi.

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