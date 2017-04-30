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Spor

FIBA, kadın basketbolculara başörtüsünü serbest bırakacak

FIBA Avrupa Başkanı Demirel, "Bundan böyle tüm ülkelerden kadın sporcuların belli kurallara bağlı olarak başörtüsü ile sahada yer alabilmesinin önü açılmış olacak." dedi

30 Nisan 2017 15:09

Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği (FIBA) Avrupa Başkanı Turgay Demirel, kadın basketbolcuların maçlarda başörtüsü takabilmesi için 2 yıldır denemelerin yapıldığını vurgulayarak şunları kaydetti:

"Gündemde birtakım kural ve yönetmelik değişiklikleri var. Bunların içinde en önemlilerinden bir tanesi, 2014'teki yönetim kurulu toplantısında gündeme getirilen ve Katarlı üye ile desteklediğimiz kadın sporcuların kıyafet serbestisiyle ilgili kurallar. Federasyonlarda serbest olarak uygulanabilecek, bir uluslararası organizasyonda deneme amaçlı alınan bir karardı. İki yıllık gözlem dönemi sonucunda teknik bir kural olarak yönetmeliklere dahil edilip, edilmeme kararı alacağız. Son yönetim kurulu toplantısında bu konunun karara bağlaması konusunda değerlendirmeler yaptık. Benim, Katarlı üye ve NBA temsilcisi Mark Tutam'ın da desteğiyle bu konu olumlu olarak karara bağlanacak. Bundan böyle tüm ülkelerden kadın sporcuların belli kurallara bağlı olarak başörtüsü ile sahada yer alabilmesinin önü açılmış olacak."

 

"Türk basketbolu benim dönemimde ileri gitti"

 

Türkiye Basketbol Federasyonunda 1992-2015 yıllarında başkanlık yapan Turgay Demirel, kendi döneminde Türk basketbolunun ileri gittiğini bildirdi.

 

"Cumhurbaşkanımıza şükran borçluyuz"

 

Turgay Demirel, 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2017) finallerinin Türkiye'de oynanacağını hatırlatarak, organizasyonu almada Türkiye'nin istikrarlı yönetiminin ve güçlü liderinin etkili olduğunu aktardı.

EuroBasket 2017 finallerini almada herhangi bir sorun yaşanmadığını dile getiren Demirel, "EuroBasket 2017'yi almada ülkemizin istikrarlı bir yönetime ve güçlü bir lidere sahip olması etken oldu. Uzun yıllardan beri Türkiye'de spora her bakımdan destek veren, önce Başbakanımız, sonra da sayın Cumhurbaşkanımız olarak kendisine şükran borçlu olduğumuz bir liderimiz var." şeklinde görüş belirtti.

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