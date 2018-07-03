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Spor

FIBA Dünya Kupası Elemeleri'nde yumruklar konuştu, sandalyeler havada uçuştu

Filipinler'den dokuz, Avustralya'dan dört oyuncu atıldı

03 Temmuz 2018 17:53

FIBA Dünya Kupası Elemeleri’nde Filipinler ve Avustralya’yı bir araya getiren karşılaşma iki takım oyuncuları arasında çıkan kavga ile gündeme oturdu. Filipinler’in başkenti Manila’da Philippine Arena’da oynanan müsabakanın üçüncü çeyreğinin bitimine dört dakika kala Avustralya oyun kurucusu Chris Goulding’in sert bir şekilde yere düşürülmesiyle başlayan olaylarda 9 Filipinli ve 4 Avustralyalı basketbolcu oyundan atıldı.

Müsabaka kalan bölümde üç Filipinli oyuncuyla devam ettirilmeye çalıştı ancak kalan oyuncular da Avustralyalı rakiplerine kasti fauller yaparak oyun dışı kaldı ve maç üçüncü çeyreğin sona ermesine 1:57 kala Avustralya’nın 89-53’lük üstünlüğüyle sona erdi. İzleyenleri şoke eden kavgada yumruklar konuştu, sandalyeler havada uçuştu. Dev kavganın videosu dünyanın dört bir yanında paylaşıldı ve sosyal medyada gündemi oluşturdu. FIBA’nın olayla ilgili vereceği nihai karar merakla bekleniyor.

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