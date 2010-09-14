FIBA 'dan Türkiye'ye 3 Bin 200 franklık pon pon kız cezası

T24

Dünya Basketbol Şampiyonası’nda gözler milli takımların yanısıra pon pon kızların da üzerindeydi.Pon pon kızların kıyafetlerinden danslarına her şey tartışıldı. Pon pon kızlar çoğu maçta, salonu şenlendirdi.Ancak gündeme pon pon kızlara, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da izlediği Türkiye-Rusya maçında şov yaptırılmadığı iddiaları geldi.Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği (FIBA) de hemen harekete geçti. Türkiye’ye ceza kesti. Cezanın bedeli 3 bin 200 frank yani yaklaşık beş bin lira.Rusya ve Ukraynalı pon pon kızlar, şampiyonada diğer ülkerin maçlarındaki hemen hemen her molada gösteri yaparken, Türkiye’nin maçlarında sadece ikinci periyod sonunda sahne aldığı haberleri yapılmıştı.Türkiye’nin maçlarında pon pon kızların kıyafetleri de kapalı diye çok tartışılmıştı.