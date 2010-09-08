-FIBA BAŞKANI ELPHINSTON'DAN TÜRKİYE'YE ÖVGÜ İSTANBUL (A.A) - 06.09.2010 - Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği (FIBA) Başkanı Bob Elphinston, 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası'nın Türk basketboluna ''müthiş bir ivme'' kazandıracağını söyledi. Yeni dönemde başkanlık koltuğunu Fransız Yvan Mainini'ye bırakacak Elphinston, Türkiye Basketbol Federasyonu'nun (TBF) resmi internet sitesine yaptığı açıklamada, şampiyonanın Türk basketboluna yapacağı katkıları değerlendirerek, ''Bence bu şampiyonayla beraber yeni atılımlar yapılacaktır. Özellikle tesis anlamında Kayseri, Ankara ve İstanbul'da olduğu gibi bir gelişim sağlanacaktır'' dedi. (A) Milli Takım'ın şampiyonada başarılı bir grafik çizdiğini belirten Elphinston, ''Rekabet gerçekten üst düzeyde. Bildiğiniz gibi 24 takımla başlamıştık, ancak bu haftanın başında bu sayı 16'ya düştü. Şu ana kadar Türkiye'nin de içinde bulunduğu bazı takımlar adlarını çeyrek finale yazdırmış durumda'' diye konuştu. Elphinston, organizasyonun nasıl geçtiğine yönelik şu açıklamalarda bulundu: ''Organizasyonun kusursuz olduğunu düşünüyorum. Şu ana kadar Kayseri ve İzmir'i gezdim, Ankara'yı ise görme şansım olmadı. Ancak buralarda her şey oldukça iyi ilerlerdi. Bunun dışında tüm zamanların en büyük FIBA Dünya Kongresi'ni burada düzenledik ve bu gerçekten çok büyük bir başarı. Sinan Erdem Spor Salonu'nun da mükemmel olduğunu gördük. Önümüzdeki bir kaç günün, her zamankinden daha kaliteli gerçekleşen 2010 Dünya Şampiyonası'nın keyfiyle geçmesini ve Türkiye'nin de yarı finale uzanmasını umuyorum.'' Elphinston, 2010 Dünya Şampiyonası'nın oldukça başarılı bir şekilde ilerlediğinin de altını çizerek, ''Önümüzdeki günlerde neler olacağını bilemiyorum, ancak bu şampiyona, şu ana kadar düzenlenmiş olan en büyük ve en başarılı basketbol organizasyonu. Herkes böyle düşünüyor. Bu ayrıca Türkiye'deki en büyük spor organizasyonu'' ifadelerini kullandı.