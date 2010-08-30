-FIBA BAŞKANI ELPHİNSON'DAN KAYSERİ'YE ÖVGÜ KAYSERİ (A.A) - 30.08.2010 - Dünya Basketbol Federasyonu (FIBA) Başkanı Bob Elphinston, Dünya Basketbol Şampiyonası'nda A Grubu maçlarının oynandığı Kayseri'deki organizasyondan övgüyle söz etti. Elphinston, eşi Maureen Elphinston, 2010 Londra Olimpiyatları Organizasyon Komitesi Müdürü Joanna Sutherland ve Türkiye Basketbol Federasyonu yetkilileri ile birlikte Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Serdar Altuntuğ'u ziyaret etti. Dünya Şampiyonası maçlarının yapıldığı Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi'nin yapımı nedeniyle belediye yetkililerini kutlayan Elphinston, spor salonunun küçük kız ve erkek basketbolculara da hizmet etmesi dileğinde bulundu. Dünya Şampiyonası organizasyonundan son derece memnun olduklarını dile getiren Elphinston, şunları söyledi: ''2004 yılında Dünya Şampiyonası için Türkiye'yi seçtiğimizde, Türkiye'nin genç nüfusu ve çalışkanlığı bizi etkiledi. Türk basketbolu önemli bir noktada. 12 Dev Adam programının önemini biliyoruz. Türkiye'nin Fransa ve Yugoslavya'dan ayrılan devletler gibi önemli rakipleri vardı. Bizi en çok etkileyen Türkiye'de hükümet ve yerel yönetimlerin organizasyona verdiği önem oldu. Kayseri normalde programda yoktu. Ancak, Antalya'daki salonun yapımı konusunda sıkıntı yaşanınca Kayseri devreye girdi. Dünya Şampiyonası'ndaki organizasyonun başarısı nedeniyle Kayseri'yi tercih ettiğimiz için mutluyuz, şimdi ne kadar isabetli bir karar aldığımızı daha iyi anladık. FIBA ve Türkiye Basketbol Federasyonu adına burada organizasyon için sağlanan imkanlar nedeniyle sizleri takdir ediyoruz.'' Elphinston, gazetecilerin Türk basketbolunun geleceğini nasıl değerlendirdiği yönündeki soruları üzerine de Türk basketbolunun Avrupa ve dünyada ciddi ilerlemeler yaptığını, bu başarıda federasyonun yaptığı atılımlar ve yeni yapılan spor salonlarının etkili olduğunu kaydetti. Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Altuntuğ da Kadir Has Kongre ve Spor Salonu'nun halk için yaptıklarını, ancak Dünya Şampiyonası'na ev sahipliği yapmakla isabetli bir yatırım yaptıklarının ortaya çıktığını söyledi. Belediye olarak spora önem verdiklerini, önemli spor tesisleri yaptırdıklarını ve bu alandaki hizmetlerinin devam edeceğini ifade eden Altuntuğ, bundan sonra da uluslararası spor organizasyonlarına talip olacaklarını bildirdi. Elphinston, ziyaretin anısına Altuntuğ'a Avustralya Milli Takımı oyuncularının imzaladığı basketbol topu hediye etti. Altuntuğ da Elphinston'a kümbet maketi verdi.