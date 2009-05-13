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Spor

FIBA aday hakem semineri, Antalya'da başladı

13 Mayıs 2009 19:01

Banvit Basketbol Kulübü sponsorluğunda düzenlenen FIBA Aday Hakem Semineri'nin, Antalya'da başladığı bildirildi.

Banvit Basketbol Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, FIBA Avrupa tarafından düzenlenen seminere, 28 ülkeden 44 hakem katılıyor.

Hakemler, sabah saatlerinde teorik dersler alırken, öğleden sonra ise yine Antalya'da düzenlenen Genç Erkekler Türkiye Şampiyonası'nda düdük çalarak, pratik eğitim yapma şansına sahip oluyorlar.

17 Mayıs'ta yapılacak sınav sonrası tamamlanacak olan seminere, Türkiye'den A Klasman hakemleri Serkan Emlek ve Zafer Yılmaz da katılıyor.

Banvit Başkanı Özkan Kılıç, böylesine önemli bir organizasyona destek vermekten dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Böyle önemli ve uluslararası bir organizasyonun, Türkiye'de yapılmasını sağlayan Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ile Banvit'in işbirliğinden ötürü büyük mutluluk duyuyoruz. Antalya'da yapılan FIBA Aday Hakem Semineri'nin, hem katılımcı hakemler için faydalı olması hem de ülkemizin tanıtımına yardımcı olmasını temenni ederim."

Banvit Genel Menajeri Turgay Çataloluk ise Türkiye'de bu tip organizasyonların artmasının, hem Türkiye'nin hem de Türk kulüplerinin bilinirliğini artıracağını belirtti.

TBF Asbaşkanı Metin Şahin de organizasyona destek veren Banvit'e teşekkür ederek, "Katılımcılar için çok başarılı bir seminer geçireceğimizden kuşkumuz yok" dedi.

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