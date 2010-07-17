FIBA, 3 sayı çizgisini yarım metre daha geriye çekti

T24 - FIBA, basketbolda yeni sezon öncesi bazı kurallarda değişiliğe gitti. 3 saylık çizgisini yarım metre daha uzatan FIBA, maçlarda son çeyreklerdeki son 2 dakikada oyuna kendisi sahasından başlayan takımın mola alaması halinde oyuna, takım bençlerinin karşı tarafındaki kenar çizgiye, dip çizgiden 8.325 metre mesafeli birer çekilen çizgiden başlanacağını da bildirdi.



Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği (FIBA), yeni sezondan itibaren basketbol saha ölçüleriyle ilgili bir takım değişikliklere giderken, en önemli değişiklik 3 sayılık atış çizgisinde oldu.



FIBA Genel Kurulu'nun 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası'nın ardından uygulamaya koyulacağını duyurduğu kararlara göre, 6.25 metre olan 3 sayılık atış çizgisi mesafesi, 50 santimetre uzatılarak 6.75 metreye çekilecek. Ayrıca, takım bençlerinin karşı tarafındaki kenar çizgiye, dip çizgiden 8.325 metre mesafeli birer çizgi çekileceği, 4. periyotların son 2 dakikasında kendi sahasından oyuna başlayacak takımın, mola aldığı durumlarda topu buradan oyuna sokacağı aktarıldı. Bençlerin orta sahaya olan mesafelerinin 5 metre olmasına, kısıtlamalı alanı da dikdörtgen olmasına karar verildiği belirtildi.





