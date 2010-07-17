T24 LogoT24 Logo
Spor

FIBA, 3 sayı çizgisini yarım metre daha geriye çekti

FIBA, yeni sezondan itibaren basketbol saha ölçüleriyle ilgili bazı değişikliklere gitti.

17 Temmuz 2010 03:00

T24 - FIBA, basketbolda yeni sezon öncesi bazı kurallarda değişiliğe gitti. 3 saylık çizgisini yarım metre daha uzatan FIBA, maçlarda son çeyreklerdeki son 2 dakikada oyuna kendisi sahasından başlayan takımın mola alaması halinde oyuna, takım bençlerinin karşı tarafındaki kenar çizgiye, dip çizgiden 8.325 metre mesafeli birer çekilen çizgiden başlanacağını da bildirdi.

Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği (FIBA), yeni sezondan itibaren basketbol saha ölçüleriyle ilgili bir takım değişikliklere giderken, en önemli değişiklik 3 sayılık atış çizgisinde oldu.

FIBA Genel Kurulu'nun 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası'nın ardından uygulamaya koyulacağını duyurduğu kararlara göre, 6.25 metre olan 3 sayılık atış çizgisi mesafesi, 50 santimetre uzatılarak 6.75 metreye çekilecek. Ayrıca, takım bençlerinin karşı tarafındaki kenar çizgiye, dip çizgiden 8.325 metre mesafeli birer çizgi çekileceği, 4. periyotların son 2 dakikasında kendi sahasından oyuna başlayacak takımın, mola aldığı durumlarda topu buradan oyuna sokacağı aktarıldı. Bençlerin orta sahaya olan mesafelerinin 5 metre olmasına, kısıtlamalı alanı da dikdörtgen olmasına karar verildiği belirtildi.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24