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Spor

FIBA 2010'un maskotu Van kedisi

FIBA 2010 Dünya Erkekler Basketbol Şampiyonası'nın maskotu olan 'Van kedisi' görücüye çıktı.

16 Aralık 2009 02:00

T24 - FIBA 2010 Dünya Erkekler Basketbol Şampiyonası'nın maskotu olan 'Van kedisi' görücüye çıktı.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Turgay Demirel, Turgay Demirel, 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası’nın maskotu olarak Van kedisinin belirlenmesi için de "Van kedisinin maskot olarak seçilmesi, FIBA’nın uzun süren bir araştırma sonucunda karar verdiği bir proje. Tanıtımından herkes mutlu oldu. Umarım Van kedisi herkese uğur getirecektir" ifadelerini kullandı.

Basın mensupları ve davetliler de Van'dan getirilen bir gözü yeşil, bir gözü mavi kedinin bol bol fotoğrafını çekti.

İstanbul Valisi Muammer Güler, "Van kedisinin maskot olarak seçilmesi çok isabetli bir karar. Van'ın tanıtımına büyük katkı sağlayacak. Umarım Van kedisi Türkiye'ye uğur getirir." dedi. FIBA Başkanı Bob Elphinston ise, "Kediyi tarihi ve yöresel olarak enteresan buldum. Kedinin bu turnuvaya çok değişik bir katma değeri olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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