Fiat'tan Türkiye için 4 sır proje

İtalyan Fiat için ekonomik krizdeki Avrupa’da tek ve en kârlı fabrika olarak adeta kurtarıcı konumuna yükselen Tofaş, 4 yeni modelin daha üretimini kaptı.



Fiat-Chrysler CEO’su Sergio Marchionne, Avrupa’dan krizin etkileri artarak sürerken, büyük performans sergileyen Tofaş fabrikasını ziyaret edip, yeni roller verdi.

Hürriyet'in haberine göre Tofaş, Avrupa’da tüm fabrikaları zarar eden Fiat’ın tek ve en kârlı operasyonu olurken, yerli oto hariç 4 yeni proje üzerinde çalışmaya başladı. Bu modellerin hem binek hem de hafif ticari araç modellerinden oluştuğu belirtildi.

Tofaş CEO’su Kamil Başaran, otomotiv editörleriyle yaptğı sohbet toplantısında bu yılın ilk 6 ayında 3.4 milyar TL ciro elde edip kârlarını bir önceki yıla göre yüzde 5.2 artırdıklarını belirtti. Başaran, “Fiat diğer otomotiv markalarına göre Avrupa’daki krizden daha az etkilense de yine de zararda. Tofaş, Fiat’ın Avrupa’daki en kârlı ve en sağlıklı operasyonu haline geldi. Krizin aşılmasıyla performansı artarak sürecek” dedi.

Marchionne’nin üst düzey yöneticileri ile Temmuz ayında Türkiye’yi ziyaret ettiğini açıklayan Başaran, “Marcionne, Avrupa’daki kriz döneminde Türkiye’nin elde ettiği sonuçlarla büyük güven verdiğini söyledi. Türkiye’nin rolünün artacağının sinyallerini verdi” diye konuştu. Marchionne’nin kriz devam ettiği için Avrupa’da biraz frene bastığını hatırlatan Başaran şöyle konuştu:

“Marchionne girdabın olduğu bir dönemde kozlarını daha sonra oynamak istiyor. 2014, Chrysler ile elde ettiği sinerjiden doğacak yeni ürün gamını tanıtacak. Bu yeni dönem Tofaş için de çok iyi fırsatlar çıkaracak. Türkiye’nin yeni dönemde rolü artarak devam edecek. Ortaklarımızın nihai kararlarıyla birlikte yeni modeller için düğmeye basılacak. Yerli marka hariç şu an için üzerinde çalıştığımız 4 yeni proje var. Bunlar hem binek hem hafif ticari modellerinden oluşuyor. Bunları somutlaştıkça açıklayacağız.Biz geleceği hazırlıyoruz ve gücümüzü daha artırıyoruz.”



Tofaş'ın değeri 4.4 milyar lira



Kamil Başaran, Türkiye’nin Fiat’ın Avrupa’da İtalya’dan sonra ikinci, dünyada ise 3’üncü en büyük pazarı olduğunu belirterek, “Kapasite kullanım oranımız da yüzde 80’le en yüksek seviyede. Tofaş hissedarlarına da kazandırıyor. Tofaş endeksi bu yıl yüzde 47.3 arttı. Buna göre Tofaş’ın değeri 4.4 milyar TL oldu. Finansal olarak çok daha güçlü Tofaş geliyor” dedi.