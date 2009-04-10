Fiat'ta işçiler patronları rehin aldı

24 işçinin işten çıkartılması görüşmeleri esnasında, işçilerin firmanın 3 yöneticisini bir odada esir aldığı iddia edildi. İşçiler iddiaları yalanlarken, olayın sona erdiği duyuruldu.



İtalyan otomotiv sektörünün dev şirketi Fiat'in 3 yöneticisinin, Belçika'nın başkenti Brüksel'de sendikacılar tarafından rehin alındığı iddia edildi.



Brüksel'de Chausee de Louvain'de Fiat'a ait bir satış merkezinde, işçiler tarafından rehin alındıkları belirtilen yöneticilerden 1'inin İtalyan, 2'sinin ise Belçikalı olduğu açıklandı.



Edinilen bilgilere göre, kimi çalışanların işine son verilmesiyle ilgili olarak sürdürülen müzakereler, yöneticilerin rehin alınmasıyla sonuçlandı.





Fiat'ın Torino'daki basın sözcüsü, İtalyan Haber Ajansı ANSA'ya yaptığı açıklamada, ''İşçilerle işten çıkarmalarla ilgili görüşmeler aralık ayından bu yana sürüyordu. Ancak bugünkü görüşmelerde birileri Fransa'daki örnekten esinlenmiş olmalı. Yöneticilerimizi tutup bir odaya kapatmışlar. Bildiğimiz kadarıyla şu an için tehlikeli bir durum söz konusu değil'' dedi.



FTBG adlı sendikanın yetkililerinden Abel Gonzales ise 24 çalışanın işten çıkarılmasını engellemeyi amaçladıklarını belirterek, ''Müzakereler 12 Aralık'tan beri sürüyor. Şu ana dek birşey olmadı. Çözüm bulunmadıkça odadan çıkmak yok'' diye konuştu.



Serbest bırakıldılar



Rehin alındıkları iddia edilen 3 yönetici, Fiat'a ait mağazdan ayrıldılar ve binadan çıkışları sırasında herhangi bir açıklama da yapmadılar.



Mağaza çalışanlarından Roland Flamand ise yöneticilerin sendikacılar ve çalışanlar tarafından rehin alınması gibi bir durumun olmadığını savundu.



Flamand, 24 işçinin işine son verilmesiyle ilgili görüşmelerin TSİ 14.30'a dek sürdüğünü belirterek, müzakerelerde bir ilerleme sağlanamayınca bir grup işçiyle birlikte toplantı salonuna gittiklerini anlattı.



Yöneticilerden müzakerelerin sürmesini istediklerini ifade eden Flamand, ''Toplantı salonuna çıkarak müzakerelerin sürdürülmesini istedik. Bunun üzerine görüşme tümüyle tıkandı. Yöneticiler binadan ayrılana kadar da içeride kaldılar. Herhangi birşey olmadı. Kendilerini zorla tutamazdık. Dolayısıyla gitmelerine izin verdik'' dedi.



Yöneticilerin kendilerini odaya kapattıkları iddiasında bulunan Flamand, ''Kızgındık ama herhangi bir şiddet olayı yaşanmadı. Yöneticiler, fotoğrafçıları görünce, kendilerini anahtarla odaya kapattılar'' diye konuştu.



