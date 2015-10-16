FIAT'ın İtalya fabrikasında esrar yasak porno serbest

Dünyaca ünlü otomotiv markası FIAT'ın, öğle arasında porno izlerken yakanan bir işçiyi işten çıkarmasına Yüksek Mahkeme'den izin çıkmazken, öğle arasında esrar içerken yakalan bir işçiyle ilgili alınan benzer bir karar ise yerinde bulundu.

BBC Türkçe'nin haberine göre, 2010 yılında yaşanan olayda, Sicilya'nın Termini Imerese kasabasındaki Fiat fabrikasında çalışan bir işçi, öğle molası sırasında porno izlerken yakalanmıştı.

İsmi Giuseppe Z. olarak açıklanan işçi, şirketin kendisini işten kovmak istemesi üzerine mahkemeye başvurdu. 2010'da Termini Imerese kasabasında görülen ilk davada yerel mahkeme Giuseppe Z.'yi suçlu buldu. Ancak kararı temyiz eden işçi, Palermo İstinaf Mahkemesi tarafından aklandı.

Bu karar üzerine FIAT, davayı bir üst yargı organı olan Yüksek Mahkeme'ye taşıdı. İtalyan yargı sisteminde son karar mercii olan Yüksek Mahkeme kararını bu hafta açıkladı: "Giuseppe Z.'nin kovulmasına gerekçe olabilecek bir eylemde bulunduğunu gösteren kanıt yoktur."

Yüksek Mahkeme, Giuseppe Z.'nin, "yalnızca öğle molası sırasında birkaç sahne izlediği" ve bu eyleminin çalışma düzenini aksatmadığı savunmasını haklı buldu. Mahkeme, işçinin mesai saatlerinde de porno DVD izlediğine dair şüpheler olsa da bunun kanıtlanamaması sebebiyle adamın kovulamayacağına karar verdi.

FIAT'ın mesai saatinde esrar içerken yakalanan başka bir işçiyi kovmasına ise Yüksek Mahkeme'den onay geldi. Şirketin Torino'daki fabrikasında 2012 yılında yaşanan bu olayda, 40 yaşındaki D.F. esrar içerken yakalanınca kovulmuştu.

Yine mahkemeye taşınan olayda ilk aşamada yargıçlar işten çıkarmanın "orantısız" bir ceza olduğuna hükmetti. Ancak Yüksek Mahkeme Salı günü, çalışanın bu davranışıyla "şirketin güvenini geri dönülmez şekilde sarstığına" ve işten çıkarılmasının haklı olduğuna karar verdi.