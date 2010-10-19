-FIAT'IN ÇEVRECİ BENZİNLİ MOTORUNA BÜYÜK ÖDÜL İSTANBUL (A.A) - 19.10.2010 - 2000 yılından bu yana Avrupa'nın önde gelen otomotiv jürilerinden biri olan Autobest, Fiat'ın 2 silindirli, 85 HP'lik çevreci motoru TwinAir'e ''TECHNOBEST 2010'' ödülü verdi. Ulusal düzeyde tanıtımı 2010 İstanbul Autoshow Fuarı kapsamında yapılacak olan ve ''dünyanın en çevreci benzinli motoru'' unvanına sahip Fiat'ın TwinAir teknolojisi, şimdilik sadece Fiat 500 modelinde görev yapıyor. Aralarında Türkiye dahil Rusya, Polonya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Ukrayna ve Makedonya gibi ülkelerden 15 uzman gazetecinin yer aldığı Autobest jürisi, geçtiğimiz yıl ise Fiat'ın bir diğer başarılı benzinli motor teknolojisi MultiAir'i ''Technobest'' ödülü ile taçlandırmıştı. Açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Avrupa'nın üst üste 4 yıldır en çevreci otomobil üreticisi seçilen Fiat'ın TwinAir motor teknolojisi, Autobest jürisi tarafından ''Technobest 2010'' ödülü ile ödüllendirildi. Geçtiğimiz yıl, yine bir başka ekolojik ve ekonomik olduğu kadar performanslı MultiAir motor teknolojisi ile aynı ödülü kazanan Fiat, üst üste 2 yıl en iyi teknolojiyi üreten otomobil şirketi olmayı başardı. Ulusal tanıtımı 2010 İstanbul Autoshow Fuarı kapsamında gerçekleştirilecek olan Fiat'ın 2 silindirli TwinAir motor teknolojisi, aynı zamanda ''En çevreci benzinli motoru'' unvanına da sahip olmasıyla dikkati çekiyor. Öncelikli olarak 85 HP'lik versiyonuyla boy gösterecek TwinAir motorun ilerleyen dönemlerde 65 ve 105 HP'lik iki ayrı versiyonu daha Fiat modellerinde kullanılmaya başlanacak. Fiat'ın performanstan ve sürüş keyfinden taviz vermeden, benzinli bir motorun sahip olabileceği en düşük CO2 emisyon seviyelerini (95 g/km kadar) sunan ekolojik motoru, Fiat'ın 1.2 litre hacimli motoruna göre yüzde 15 daha az yakıt tüketirken, yüzde 25 daha fazla performans gösterebilmektedir. Bununla birlikte yakın paralellikte performans ve sürüş keyfi sunan 1.4 litrelik benzinli motor ile karşılaştırıldığında ise yakıt tüketimi anlamında yüzde 30 gibi dikkate değer oranda daha da tasarruflu olmasıyla dikkati çekiyor.''